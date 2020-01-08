【ＦＯＣＵＳ】侵侵「立威」得個橘，中東黑天鵝隨時累連任

【ＦＯＣＵＳ】侵侵拍板「斬首」伊朗二號人物蘇萊馬尼（Ｓｏｌｅｉｍａｎｉ）的反作用

，似乎已超出他的預想－－繼伊朗革命衛隊周三（８日）凌晨向美軍位於伊拉克境內的兩處軍事

基地發射飛彈後，其針對五角大樓「美國將對襲擊作出回應」的聲明最新指，倘美軍反報復，第

三波行動目標將包括以色列、杜拜乃至美國本土。

中東局勢再升溫，道指期貨一度急挫４００點，而金價上衝１６００美元的近七年高位，油

價亦升破６５美元。時值美國大選之年，美伊之爭的蝴蝶效應隨時成為拖累侵侵選情的「黑天鵝

」，而美、俄、中三巨頭在中東的影響力版圖亦或將悄變。



＊伊朗射飛彈報復，威脅美國本土開花＊



誓言「嚴厲報復」的伊朗終於「亮劍」，伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）當地時間８日凌晨

（美東時間７日傍晚），向位於伊拉克境內的Ａｉｎ Ａｓｓａｄ、Ｅｒｂｉｌ兩處軍事基地發

射十餘枚飛彈；前者自２００３年美國推翻薩達姆政權後即已啟用，約容納１５００名美軍及聯

軍。

五角大樓在空襲發生後發表聲明稱，「將採取一切必要措施來保護和捍衛美國在該地區的人

員、合作伙伴與盟友」，侵侵與幕僚緊急開會，並一度傳出他將於當晚發表全國電視講話（白宮

後證實周二晚不會另有書面聲明），而美國聯邦航空管理局（ＦＡＡ）則緊急限制美國民航機於

伊拉克、伊朗、波斯灣及阿曼灣水域上空飛行。

美伊之間劍拔弩張，加上伊朗揚言「倘美軍反報復，第三波行動目標將包括以色列、杜拜乃

至美國本土」，道指期貨一度急挫４００點，金價上衝１６００美元的近七年高位，油價亦升破

６５美元。

侵侵欲在中東「立威」，實質好處欠奉卻惹來一身蟻，Ｉｐｓｏｓ最新民調顯示，５３％的

美國人不贊成其對伊朗的處理手法（其中「強烈反對」者更佔３９％），佔比較上月中旬的類似

調查大升９個百分點。



＊逾半美國人不滿，拜登普京趁火打劫＊



連任勁敵拜登更趁機嘲諷他「發推、威脅、發脾氣」不會緩解危機，強調「擺脫這場危機的

唯一出路是通過外交手段－－清晰眼光、精明務實的外交立場，並立足於不是一次性決定的戰略

。」

或許是從朝野（拜登、民主黨、民調）到國際（北約、歐盟齊呼籲克制，以色列更割席稱無

參與斬首行動）均對白宮行動冷眼相看，加上卡特１９８０年因處理駐伊使館人質事件不力而連

任折戟、美國深陷阿富汗戰爭泥潭逾１８年的前車之鑑；而較早時曾稱「美國為伊朗報復做好了

徹底準備」的侵侵，在其最新推文指，「Ａｌｌ ｉｓ ｗｅｌｌ！」並預告將於周三上午發表

聲明，道指期貨跌幅顯著收窄至不足百點。

值得一提的是，俄羅斯總統普京周二突然到訪敘利亞，似有暗顯撐腰伊朗之意（蘇萊馬尼與

敘利亞總統巴沙爾關係密切）；拜登就稱，「俄羅斯和中國正暗自慶幸美國可能再次陷入中東另

一場重大衝突。他們最希望的就是能夠追求自己的利益、開拓自己的勢力範圍。」

不過，儘管中國上月剛參與了在印度洋和阿曼灣舉行的伊朗、俄羅斯聯合海軍演習，但對美

伊今日交惡至今未有選邊站；顯然，跟莫斯科希望中東風起雲湧相比，北京更樂見當地局勢穩定

。以原油進口量為例，中國雖為伊朗的最大買家，但去年１１月向其「死對頭」沙特的進口量高

達伊朗的逾１５倍，足見左右平衡術。

