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即市新聞

08/01/2020 09:12

《投資智慧－鄧聲興》國壽（０２６２８）受惠國策推動年金型產品

　　《投資智慧》銀保監大力發展企業年金，對內險前景有推動作用。意見明確提出，要「大力
發展企業年金、職業年金、各類健康和養老保險業務，多渠道促進居民儲蓄有效轉化為資本市場
長期資金」。意見提到，鼓勵保險資金通過市場化方式投資產業基金，加大對戰略性新興產業、
先進製造業的支持力度。充分發揮中國保險投資基金作用，大力支持國家戰略。政策推動居民儲
蓄有效轉化為資本市場長期資金，對穩定大市有正面作用。同時年金計劃亦有助減輕國家龐大的
社保基金壓力。
　
　　加上人行降準放水逾８０００億，開門紅作用更加明顯，刺激內險股造好。國壽
（０２６２８）去年首三季純利按年飆升１﹒９倍至５７７億元，增長較預期為佳。截至去年９
月底，公司２０１９年首三季度營業收入同比提升１５﹒４％。保費收入方面亦持續增長，壽險
業務結構不斷優化。去年首三季，總保費收入同比增長６﹒１％。報告期內，公司首年期交保費
在長險新單保費中佔比達到９８％；十年期及以上首年期交保費在首年期交保費中佔比為５１％
。期內新業務價值同比上升２０％。核心及綜合償付能力充足率分別為２６２％及２７２％。國
壽的業績基本面不俗，公司收入穩定增長。另外管理層改善營運效率，新業務價值有望增加。國
策推動對年金型保險產品的銷售有利好作用。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官　鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

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