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即市新聞

08/01/2020 13:39

《拆局麒想－林嘉麒》龍湖入股綠城服務，目的是吸收綠城「資產」

　　《拆局麒想》物管股在逆市下走勢偏強，其中雅生活服務（０３３１９）再創上市新高，可
謂一支獨秀，箇中原因在本專欄早前有提及，筆者對其未來走勢依然樂觀，有興趣的讀者可查閱
早前專欄。今次主力想研究另一隻物管股：綠城服務（０２８６９）。早前，龍湖集團
（００９６０）收購了其經擴大後綠城服務股本１０％股權，以折讓價７﹒５％，其中
１０﹒７６億元向綠城服務主席李海榮收購綠城服務５％股權，涉約１﹒３９億股；另外５％是
認購綠城服務新股。儘管今次涉及綠城服務第二大股東折讓出售，惟消息公布後，綠城服務股價
一度升兩成，更見過歷史高位９﹒５９元，皆因買家是另一龍頭內房老闆，市場憧憬兩大龍頭內
房合作的可能性。近日消息被消化，股價已重回８元水平，可說是原地踏步，莫非龍湖的舉動只
是財務上的投資，沒有潛在未來合作的可能性？
　
　　是次龍湖入股，炒作是未來的協同效應，龍湖旗下項目將來會否由綠城服務來管理呢？
２０１９年，龍湖集團總合約銷售高達２４２５億元（人民幣．下同），較綠城地產的２０００
億元還要多，假如有潛在合作的可能，綠城服務未來的可管理面積將會非常可觀。不過，肥水會
流別人田嗎？２０１９年中國物業管理品牌中，在不同的分析評分上，龍湖物管與綠城服務同樣
並列前茅，部分評份中，龍湖物管更遠高於綠城服務，更有評為２０１９年度最佳物業服務運營
商，公司質素不容置疑。事實上，龍湖智慧服務早於１９９７年成立，服務業態涵蓋了住宅、商
業、公建及城市公共空間等多個領域。目前已進駐全國７３個城市，服務超過２４０萬戶業主，
已有一定的規模。截至２０１９年６月底，物業投資業務收入２５﹒８億元（不含稅租金收入）
，同比增長３９﹒２％，竣工的物業總建築面積４４０萬平方米，整體上與綠城服務也不相伯仲
。再者，科技是其賣點之一，利用物聯網、大數據、雲計算等新一代資訊技術的集成應用，打造
人與人、人與物、物與物環環相連的「科技物業」，連接智慧社區到智慧城市，創造了物業服務
產業的另一價值。既然賣點多，相信未來分拆上市的可能性相當高。
　
　　既然如此，龍湖買來何干？事實上，李海榮是綠城宋衛平從前的一員老將，與宋衛平夫婦、
壽柏年等是一致行動人仕，今次套現相信是獲得眾人的默許。值得留意的是，宋衛平和龍湖大股
東吳亞軍是老相識。早於２００４年，鍾情於產品的宋衛平，得知重慶龍湖的項目造得比綠城好
，便可安排超過１００名管理人員第二天到重慶學習，可見二人交情非淺。既然宋衛平現已退下
來，何不成別人之美？從前內房成金蛋，市場併購頻繁，惟近年物管已成投資亮點，輕資產，收
入穩定而盈利有保證，某程度上政策影響不大。綠城中國（０３９００）現時已由中交建集團、
九龍倉（００００４）瓜分了，既然其項目未來也是由綠城服務來管理，龍湖看中綠城，要入股
得到綠城中國的資產，不如繞道入股綠城服務更簡單，相信龍湖未來在持股上將有更大動作，甚
至可能成為大股東之一，對股價表現將可更正面。《宏滙資產管理董事及投資策略總監　林嘉麒

　
＊筆者並無持有上述股份

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