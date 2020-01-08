《投資筆記－黃子燊》２０２０年環球市場展望（上）

《投資筆記》又到新一年，去年的回報不論是好是壞，又要清零重新再來。就著新一年如何

布局，我們當然要先展望，然後再作部署。在詳談中港市場之前，我們希望在本期先談談我們對

宏觀格局的看法，然後再深入探討中港市場。



＊２０２０年宏觀因素料將好轉＊



對２０２０年，我們的看法是股優於債，資產價格整體趨升，邊際上，２０２０年投資環境

相對優於２０１９年，但核心憂慮是貨幣政策轉向。２０１９年，我們認為宏觀經濟特徵是（１

）政治風險持續提升，及（２）經濟動力持續轉弱。這兩個宏觀因素催生了第三個宏觀經濟特徵

，即（３）貨幣政策由緊變鬆－美國聯儲局於第四季，由縮表變為擴表；歐洲中央銀行亦重啟買

債，中國人民銀行亦放鬆貨幣政策，這種貨幣政策的轉向，亦支撐了資產價格的表現。

而在２０２０年，我們相信以上三個宏觀經濟特徵中，就（１）政治風險，２０２０的環球

政治風險將較２０１９年有所下降；而就（２）經濟動力方面，則有機會周期性轉強。不確定性

來自第三個因素，即（３）貨幣政策，會不會因上述兩個因素的好轉而變得偏緊。如果不會，則

２０２０年全球股票市場（包括中港股市）的表現，應會優於２０１９年。



＊美國大選年政治風險料下降＊



就（１）政治風險，為甚麼我們認為邊際上會有所下降呢？原因和今年是美國大選年有關。

政治風險涵蓋甚廣，從脫歐到北韓核問題，以至上周五剛被引爆的中東地沿政治危機，均屬於政

治風險的範疇。然而，在芸芸政治風險中，對全球經濟實質影響最大的，我們認為是中美（兩大

經濟體）鬥爭的風險。而我們相信有關風險於２０２０年將會有所下降。

就中美間的大國博奕，我們仍然相信此為結構性爭端，在短期內沒有可能完全解決（背後原

因將另文討論）。然而，如站在美國政治角度，由於中美之間達成了第一階段的貿易協議，美國

總統特朗普在「中國議題」上可謂已對選民「交足功課」。考慮到對美國家庭而言，金融資產

（包括股市）佔家庭總資產比例相對高，在此情況下，在確定能連任前，特朗普或會克制對中國

大動干戈，以免影響股市，令其選戰工程得不償失。而就中國，則相信其主要政策核心將聚焦於

發展本國科技及經濟，無意主動挑起爭端。在中美雙方均無意挑起爭端的情況下，相信中美經濟

爭端於２０２０年激化的機會相對不高，政治風險因而有所下降。



＊央行政策托底，經濟動力將轉佳＊



就（２）經濟動力方面，從環球角度去看，不難發現各大經濟體均已透過寬鬆貨幣政策去為

經濟托底，如以金融海嘯後至今超過十年的歷史經驗去看，在央行進行貨幣寬鬆後，經濟便會企

穩並逐步回升，相信本次亦不例外。加上如上文所述，中美之間的貿易磨擦不進一步升溫，則商

業信心會有所改善，相信以環球整體來作估算，經濟動力將會有所改善。



＊貨幣政策上半年仍寬鬆＊



對環球資產價格有可能造成制約的，反而是（３）貨幣政策。如果（１）政治風險和（２）

經濟動力兩方面都出現好轉，則貨幣政策反而會有機會進一步收緊，情況一如２０１８年貿易戰

的影響未充份反映至實體經濟層面時一樣。然而，直至目前此刻，我們仍未看到貨幣政策有轉緊

的徵兆，而即使貨幣政策會由寬轉緊，相信亦是下半年時候的事。在此情況下，我們對２０２０

年上半年環球市場的風險資產價格，尤其是美股，仍然是相對偏好。然而，如觀察市場情緒，目

前市場氣氛相對貪婪，在此情況下，戰友們即使有意購入美股大市，亦不妨稍待回調，再作吸納

。《晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師 黃子燊》

