《樓市亮話－湯文亮》放寬逆周期措施

《樓市亮話》有老友請我為２０２０年樓市作出預測，不過，並不是樓市的升升跌跌，而是

單項預測，例如是細價樓是否會爆煲？我話細價樓爆煲論已經ｏｕｔ了，根本沒有市場，其實，

有一個單項預測可以十拿九穩，就是由ＩＭＦ提出叫香港政府撤銷１５％從價印花稅。我記憶所

及，這是ＩＭＦ第一次叫香港政府減辣，我相信政府會樂而從之，不過，如果我話政府會撤銷

１５％從價印花稅，似乎有作弊之嫌，就算準確無誤，都是勝之不武，不過，我仍然認為政府會

接受ＩＭＦ提議，今年應該撤銷１５％從價印花稅。



我個人認為ＩＭＦ可能並不了解香港樓市，撤銷１５％從價印花稅其實作用不大，更何況

ＩＭＦ預測香港今年樓市只會輕微下跌６％，我睇唔到需要撤銷任何辣招印花稅。不過，香港樓

市今年是否只會下跌６％？這是一個疑問，倘若政府不在適當時候推出一些合適措施，樓市在今

年內會急速下跌，政府官員千祈唔好唔相信。



樓市第一道防線就是持有多個物業的業主，他們如果唔賣樓，樓價就不會大跌，但現在他們

捉襟見肘，因為經過金管局８次逆周期措施，按揭成數愈收愈緊，基本上不少持有多個物業的業

主都資金緊絀，更遇上持續不斷社會運動，不少租客要求減租甚至退租，有部分業主已經被逼出

售一些單位。在現在時勢，能夠售出的都是優質單位，他們的心情可想而知，如果第一道防線失

守，第二道防線是很脆弱，樓價有機會急速下跌。



守住第二道防線的人只得一個自住單位，而且很多是用高成數按揭或者九成按保買樓，如果

樓價下跌超過兩成，他們有可能放棄自住單位，樓價便會急速向下。而事實上美其名是第二道防

線，其實是沒有防守能力，唯一令到他們繼續防守的動力就是自住單位。所以，政府保住第一道

防線是明智之策，做法很簡單，就是放寬逆周期措施，只要放寬樓價一成按揭，持有多個物業的

業主就不用賣任何物業，暫時可以穩定樓市。當然，如果經濟繼續轉壞以及社運持續就難講，

ＩＭＦ的提議並非不可行，但效果沒有那麼顯著，或者兩者可以同時推行，所以，我對今年樓市

其中一個預測，就是金管局會放寬逆周期措施。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

