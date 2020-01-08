《缸邊嫺談－黃惠嫺》汽車產銷量回升，敏實收入可望回復較快增長

《缸邊嫺談》敏實集團（００４２５）２０１９年上半年的營業額同比增長２﹒３％至

６１﹒３０億元（人民幣．下同）。營業額增速減慢因中國地區業務受國內乘用車市場環境的不

利影響，而歐洲及北美地區業務保持增長互相抵觸所影響；整體毛利跌０﹒８％至１９﹒８７億

元；毛利率較去年同期跌１﹒０個百分點至３２﹒４％。毛利率下跌因中國乘用車市場產銷量下

滑，令集團的產能利用率降低，加上面臨老產品降價，美國對中國加徵關稅等的影響；股東應佔

溢利同比下跌９﹒３％至８﹒９４億元。



＊汽車銷售觸底反彈，擴產能新業務成增長引擎＊



根據中汽協數據顯示，截至２０１９年６月３０日止六個月，中國乘用車產銷分別約為

９９７﹒８萬輛和約１０１２﹒７萬輛，同比分別下降約１５﹒８％和約１４﹒０％，中國汽車

市場整體處於低位運行。敏實上半年的營業額雖然增速有所減慢，但仍較市場的數據為佳；而上

半年各地區的營業額，北美及歐洲市場的收入及溢利均取得正增長，證明集團的全球布局策略有

效。

未來的趨勢汽車行業會向智能化、輕量化、新能源化的方向發展。２０１８年集團的鋁電池

盒產品開發順利，已具備量產條件。而集團２０１８年在塞爾維亞規劃建設鋁產品生產基地，並

在英國、美國及中國等多地規劃建設鋁門框生產線、鋁電池盒生產線。到今年上半年，集團鋁電

池盒、鋁門框、創新前臉及、自適應巡航系統標牌開發順利，其中首款鋁電池盒即將量產。現時

集團已進入多家汽車廠全球電動車平台的戰略供應商體系，取得了多家歐系、日系以及中系新能

源汽車客戶電池盒產品的新項目訂單。

在產能擴充上，最新集團於９月３０日公布將投資２０億元於咸安經濟開發區內建興建汽車

零部件產業園，項目計劃用地近千畝，將建設智慧型「未來工廠」，主要生產汽車鋁電池盒、鋁

門框、塑膠尾門等配件。園區內將廣泛使用機器人等智慧設備，通過物聯網大幅降低生產和物流

成本。集團表示未來將加快園區建設，力爭２年內產值超過１０億元，並成為敏實集團在華中地

區重要的生產基地。



＊中長線目標３３﹒８５元＊



雖然中汽協近日下調了年初對於２０１９年汽車銷量的預測，預計２０１９年全年中國汽車

銷量為２６６８萬輛左右，同比下跌約５％，新能源汽車銷量預計在１５０萬輛左右，同比增長

約１９﹒４％。中汽協於１２月１０日發布的數據，２０１９年１１月，中國汽車產銷量分別為

２５９﹒３萬輛和２４５﹒７萬輛，環比增長１３％和７﹒６％，其中產量同比增長３﹒８％

，銷量同比下降３﹒６％，銷量同比降幅較１０月收窄０﹒５個百分點。從數據顯示出，國內的

汽車銷量由第三季度開始回升，預期在中美貿易第一階段協議落實下，敏實所需面對關稅的壓力

亦會減少，加上全球節能減排，汽車輕量化已成趨勢，採用鋁質材料增加，而傳統燃油汽車的退

坡新能源汽車的上場，還有汽車智能化，三大趨勢將會為集團業務帶來巨大的機會。投資者可考

慮於港幣２７元附近的位置增持或吸納，中長線目標價為港幣３３﹒８５元。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

