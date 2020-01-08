【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３４﹒５億人幣，買騰訊美團沽平保舜宇

《經濟通通訊社８日專訊》市場開始逐漸消化美伊衝突的消息，隔晚美股先跌後回升，港股

周二高開１２６點報２８３５２點。隨後，已連漲兩日的港交所（００３８８）繼續發力，推動

恆指愈升愈有，最高曾飆２４６點報２８４７３點。不過，受「三桶油」回吐拖累，尾段恆指升

幅收窄，最終收報２８３２２點，升９５點或升０﹒３４％。

按額度計算，北水全日淨流入３４﹒５億元人民幣增逾三成一。北水淨買入最多的個股依次

是騰訊（００７００）、美團（０３６９０）、友邦（０１２９９）；淨賣出最多的依次是平保

（０２３１８）、舜宇（０２３８２）、融創（０１９１８）。

主板成交８６４﹒１９億元減少約５﹒７％，其中港股通成交１４８﹒１億元，佔總成交

１７﹒１％。



＊北水主攻騰訊，淨買入超過９億元＊



騰訊申請「區塊鏈＋借貸」等專利，另外獲瑞信及大和升目標價，全日漲２﹒１７％，報

３８５﹒６元。北水相當看重騰訊，淨買入達９﹒１億元。

友邦獲大和唱好，北水亦同樣看好，淨買入友邦近２﹒８億元。另外，北水亦吸納國壽，淨

買入１﹒９億元。友邦收報８５﹒３元，升逾１％。國壽收報２２﹒２５元創８個月高，升近

２％。

不過，平保卻慘遭北水力沽，淨沽出近２﹒２億元。平保收報９３﹒６元，跌０﹒２７％。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股（００７００） ９．１１

美團點評（０３６９０） ３．４０

友邦保險（０１２９９） ２．７９

小米集團（０１８１０） ２．４２

中國人壽（０２６２８） １．９４



淨沽出最多港股：

中國平安（０２３１８） －２．１６

舜宇光學（０２３８２） －０．５４

融創中國（０１９１８） －０．５０

建設銀行（００９３９） －０．４２

波司登 （０３９９８） －０．０４

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（ｊｔ）

