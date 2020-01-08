《日入而息》中信出售麥當勞中國股權，傳九毛九超購逾６００倍

《今天重點》﹡陳茂波稱本港去年第四季經濟難見起色，料去年經濟收縮１﹒３％；陳茂波

料政府今明兩年或會「見紅」，赤字不超過生產總值３％

﹡中信掛牌出售麥當勞中港業務２２％股權，轉讓底價２１﹒７億元人民幣；

中信股份回應出售麥當勞中國股權：純屬商業決定

﹡傳九毛九公開發售超購逾６００倍，凍資逾１４００億

﹡羅兵咸永道表示港府可以考慮引入新稅務優惠；羅兵咸永道預測今年零售總

額將按年下跌２﹒５％

﹡新加坡華僑銀行表示黃碧娟將出任副總裁及全球批發銀行業務主管

﹡傳海洋公園尋求政府注資１００億元發展生態旅遊等項目



《即日市況》﹡伊朗轟炸美軍伊拉克基地，港股收２８０８７挫２３４點失守十天線



《深滬股市》﹡中東戰火震散權重金融股，滬指收跌１﹒２％成交熾烈



《美元匯價》﹡歐元走勢回勇，主要阻力１﹒１２５０╱８０；歐元最新報１﹒１１２７

╱３０，日圓最新報１０８﹒６６╱６９



《公司業績》﹡ＩＴＰ（０８４４６）中期盈轉虧蝕５６９萬元，不派息



《公司資訊》﹡ＥＳＲ（０１８２１）與亞馬遜簽署租賃協議

﹡山東黃金（０１７８７）德勤辭任核數師無法共識審核費用，信永中和接任

﹡中信掛牌出售麥當勞中港業務２２％股權，轉讓底價２１﹒７億元人民幣；

中信股份回應出售麥當勞中國股權：純屬商業決定

﹡中駿集團（０１９６６）額外發行１﹒５億美元優先票據

﹡正榮地產（０６１５８）發行２﹒９億美元優先票據

﹡敏華（０１９９９）主席等斥５﹒５億，購駿嶺薈３洋房

﹡金利通（０８２５６）擬收購解決方案供應商控股權，續停牌

﹡威勝控股（０３３９３）附屬中標廣東電網公司８８５０萬元人民幣合同

﹡創勝集團完成１億美元Ｂ＋輪融資，華潤正大生命科學基金等領投

﹡萬勵達（０８４８２）合資發展電子商務與物流業務

﹡中國能源建設（０３９９６）附屬公司被認定為高新技術企業

﹡中國新城鎮（０１２７８）武漢光谷新發展國際中心項目已基本完成招商工

作

﹡天保能源（０１６７１）擬參與Ｈ股全流通計劃

﹡環電推智能數碼生態系統提供ＩＣＴ解決方案，明年進軍東南亞市場

﹡中國生物製藥（０１１７７）「注射用福沙匹坦」獲歐盟頒發上市許可證書



《國企紅籌》﹡楊元慶稱聯想（００９９２）第二代折疊屏手機已在開發中

﹡金隅（０２００９）擬發不逾５０億元人民幣首批２０２０年第一期公司債

﹡中國大治有色金屬（００６６１）合營公司購湖北土地，擬建生產工廠

﹡新天綠色能源（００９５６）去年總發電量按年升１５﹒１１％

﹡中國海外發展（００６８８）去年累計合約物業銷售按年升２５％；中海外

去年１２月收購五幅地塊，涉８６﹒６３億元人民幣

﹡中國海外宏洋集團（０００８１）去年合約銷售額按年升２５﹒１％

﹡深高速（００５４８）收購內地垃圾處理公司，涉資最多８﹒１億元人民幣

﹡中海油田服務（０２８８３）與Ｅｑｕｉｎｏｒ已就糾紛達成和解並簽署和

解協議

﹡秦港（０３３６９）去年吞吐量按年跌２﹒０９％至３﹒７４億噸



《神州民企》﹡寶龍地產（０１２３８）去年合約銷售額按年升４７％

﹡吉利控股（００１７５）與梅賽德斯－奔馳成立ｓｍａｒｔ品牌全球合資公

司

﹡禹洲地產（０１６２８）去年合約銷售額按年升３４％



《中國要聞》﹡深圳機場表示去年國際航線旅客吞吐量同比增近３３％

﹡綠地控股表示考慮拆分消費板塊業務單獨上市

﹡國際金融協會表示１２月中國股市吸資１０１億美元

﹡京滬高鐵戰略配售，絲路基金、淡馬錫等均參與

﹡１６５名中國留學生申請澳洲簽證遇阻，疑涉安全審查

﹡江蘇稱全省１７人未脫貧，網民熱議「有違統計原理」

﹡首款工業大麻啤酒上市，工業大麻國內轉化成果首例

﹡國資委表示指導央企融入香港資本市場；國資委設央企禁入名單，違規經營

者將被央企集體封殺

﹡權健案一審宣判：束昱輝獲有期徒刑９年權健被罰１億

﹡財政部表示嚴厲打擊會計造假，對年報審計違規問題嚴罰

﹡上交所表示周六開展滬深港通南向投資者識別碼通關測試

﹡上海清算所表示上月境外機構債券託管量轉跌１６２億元

﹡美銀料專項債全年額度３﹒１５萬億，提前額下月用完

﹡銀保監官員表示嚴禁銀行為炒幣提供支付渠道；銀保監就融資租賃公司監督

管理向社會徵意見

﹡樂視網表示不確定２０２０年能否滿足恢復上市條件

﹡人行逆回購１１連停，今日零投放零回籠

﹡深圳市長表示今年ＧＤＰ預期目標增長６﹒５％

﹡農業農村部預計春節期間豬肉供需總體平穩；非洲豬瘟防控形勢「依然複雜

嚴峻」

﹡國務院表示政府採購單項金額達２００萬必須公開招標

﹡香港數字資產交易所預計今年三、四季度可獲發牌照

﹡羅蘭貝格表示中國汽車業將進入整合調整轉型升級新階段

﹡美國向英國施壓，阻用華為設備建５Ｇ網絡

﹡上汽集團表示２０１９年汽車總銷售量同比跌１１﹒５％

﹡廣西新年第二周發行１１億人幣專項債

﹡中國駐伊朗大使館提醒在伊朗中國公民注意安全

﹡羅蘭貝格表示今年中國消費品行業進入存量爭奪新階段

﹡易居表示今年首季全國５０城住宅租金收益率有望續升

﹡上海建工擬分拆建工材料於滬市主板上市

﹡滬今年重大工程計劃投資１５００億元人民幣，創十年最高



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒５％，報１１８１７﹒１點

﹡台灣發現２武漢旅遊肺炎病例，疾管署擬列法定傳染病



《其他消息》﹡政府今刊憲把武漢不明病毒肺炎納入法定須呈報傳染病，即日生效

﹡阮國恆稱虛擬銀行出現不會對銀行業界形成很大衝擊

﹡聶德權明天訪問廣州，考察天河區港澳青年之家創業基地

﹡證監會就私募股本公司及家族辦公室申領牌照發出指引

﹡陳茂波稱本港去年第四季經濟難見起色，料去年經濟收縮１﹒３％；陳茂波

料政府今明兩年或會「見紅」，赤字不超過生產總值３％

﹡據報林鄭明天下午與駱惠寧禮賓府會面

﹡旅議會表示農曆新年訪港旅客維持低水平

﹡公立醫院再接收８名病人訪武漢後呼吸道感染，累計３８宗

﹡屯門住宅地本周五截標，估值約２９億元

﹡羅兵咸永道表示港府可以考慮引入新稅務優惠；羅兵咸永道預測今年零售總

額將按年下跌２﹒５％

﹡上月預售樓花再錄零申請，全年獲批數字創４年新低

﹡施永青料今年本港樓價跌５％至１０％，未有裁員計劃

﹡深股通額度全日用３０億元；滬股通額度全日用４億元，陸股通淨流入

１４﹒２億元

﹡兩岸四地以香港消費者信心指數最低，按年跌１５％

﹡傳海洋公園尋求政府注資１００億元發展生態旅遊等項目

﹡新加坡華僑銀行表示黃碧娟將出任副總裁及全球批發銀行業務主管

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