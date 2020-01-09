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09/01/2020 07:46

《日出而作》美伊緊張局勢紓緩，標指納指破頂，油、金價插水

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２８７４５．０９　升　　１６１．４１點╱０．５６％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３２５３．０５　升　　　１５．８７點╱０．４９％
　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　９１２９．２４　升　　　６０．６６點╱０．６７％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７５７４．９３　升　　　　１．０８點╱０．０１％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３３２０．１８　升　　　９３．３５點╱０．７１％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　６０３１．００　升　　　１８．６５點╱０．３１％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．０７，歐元兌美元１．１１１１

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