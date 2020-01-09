《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８７４５．０９ 升 １６１．４１點╱０．５６％
標普５００ ３２５３．０５ 升 １５．８７點╱０．４９％
納斯達克 ９１２９．２４ 升 ６０．６６點╱０．６７％
倫敦富時１００ ７５７４．９３ 升 １．０８點╱０．０１％
法蘭克福ＤＡＸ １３３２０．１８ 升 ９３．３５點╱０．７１％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０３１．００ 升 １８．６５點╱０．３１％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．０７，歐元兌美元１．１１１１
09/01/2020 07:46
《日出而作》美伊緊張局勢紓緩，標指納指破頂，油、金價插水
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８７４５．０９ 升 １６１．４１點╱０．５６％
標普５００ ３２５３．０５ 升 １５．８７點╱０．４９％
納斯達克 ９１２９．２４ 升 ６０．６６點╱０．６７％
倫敦富時１００ ７５７４．９３ 升 １．０８點╱０．０１％
法蘭克福ＤＡＸ １３３２０．１８ 升 ９３．３５點╱０．７１％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０３１．００ 升 １８．６５點╱０．３１％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０９．０７，歐元兌美元１．１１１１
|國際動態09/01/2020
烏克蘭客機伊朗墜毁 176人罹難
|中國故事08/01/2020
【京城近觀】支付寶發年度帳單 你驚呆了嗎?
|FOCUS08/01/2020
【FOCUS】侵侵「立威」得個橘 中東黑天鵝隨時累連任
|生財有道08/01/2020
《開市Good Morning》涂國彬：油金股短期仍有上升空間
|生財有道08/01/2020
理財斷捨離 新一年3步開展理財路
|生財有道08/01/2020
物色內地物管股 住宅龍頭優先
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰