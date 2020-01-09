《油金掠影》中東局勢緩和，油價跳水逾４％、金價回落１％

《經濟通通訊社９日專訊》伊朗向駐伊拉克美軍基地發射導彈襲擊後，兩國均緩和緊張局勢

，原油期貨價格周三（８日）大幅下跌逾４％。

布蘭特原油３月期貨下跌４﹒２％，收於每桶６５﹒４４美元，為去年１２月１６日以來的

最低收盤價。早盤曾觸及９月中旬以來最高位，報７１﹒７５美元。

美國原油２月期貨亦下跌４﹒９％，收報每桶５９﹒６１美元，為去年１２月１２日以來的

最低收盤水平。盤中曾創為４月底以來最高，報６５﹒６５美元。

射導彈襲擊後，伊朗外長在推特上表示無意發起戰爭。隨後，美國總統特朗普亦發表全國講

話，並一改連日對伊朗的強硬態度，稱美國擁有強大的軍事和裝備，但這並不意味必須使用，並

指出伊朗似乎正在緩和立場。

油價下跌，除了受惠導彈襲擊沒有損害石油設施或傷害任何美國人外，亦受美國原油庫存意

外增加帶動。

美國能源資料協會（ＥＩＡ）表示，上周原油庫存增加１２０萬桶，市場預期為減少２６０

萬桶，也與此前美國石油協會（ＡＰＩ）公布的減少５９０萬桶互相矛盾。



＊現貨金失每盎司１６００美元關口＊



金價周三（８日）盤中早段因中東局勢一度升穿１６００美元，為近七年來首次。隨後，因

特朗普講話緩解中東緊張局勢，金價回落逾１％。

現貨金下跌近１％，報每盎司１５５９﹒２２美元。早段一度高見每盎司１６１０﹒９０美

元，為２０１３年３月以來最高水平。美國期金收跌０﹒９％，報每盎司１５６０﹒２０美元。

特朗普表示，伊朗對美國駐伊拉克軍事基地發起的導彈襲擊沒有造成美國人員傷亡，德黑蘭

方面似乎正在緩解局勢。而伊朗官員亦表示，周三凌晨的空襲結束上周五狙殺蘇萊馬尼的報復。

中東局勢擔憂消退，對避險黃金的需求亦隨之減弱。

另外，美國１２月「小非農」創八個月來最大增幅，亦令金價承壓。

其他貴金屬方面，鈀金延續大漲行情，上漲２﹒６％，報每盎司２１０４﹒９５美元。鉑金

跌１﹒４％，報每盎司９５７﹒０２美元，白銀亦跌１﹒３％，報每盎司１８﹒１５美元，早段

曾創下四個月高位。（ｆｚ）

