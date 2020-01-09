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即市新聞

09/01/2020 07:50

《華爾街內望》特朗普全國講話，中東局勢或緩和，道指漲１６１點

　　《經濟通通訊社９日專訊》美國總統特朗普發表全國講話，未有提及美軍將作即時軍事反擊
，美股周三（８日）收高，但盤中走勢震盪，投資者對中東局勢保持敏感。
　　道指收漲１６１點或０﹒５６％，報２８７４５點。標指收高１５點或０﹒４９％，報
３２５３點。納指升６０點或０﹒６７％，報９１２９點。
　　標指及納指盤中均創下歷史新高，但隨後回吐漲幅，主要因為有報道稱巴格達出現兩次爆炸
，及後伊拉克軍方稱，兩枚火箭彈落入巴格達，但沒有造成傷亡。
　　特朗普在全國講話中表示，伊朗對駐伊拉克美軍基地發動的襲擊中，沒有美方人員傷亡，中
東局勢或正在緩和。加上伊朗外長早前表示不尋求事態升級，特朗普又稱一切都還好，幫助平復
投資者緊張情緒。
　　最新數據顯示，１２月民間就業崗位增加２０﹒２萬個，遠高於預估增加１６萬個，帶動樂
觀氣氛。
　　個股方面，烏克蘭國際航空一架波音７３７－８００客機墜毀，機上所有人罹難，波音收跌
１﹒８％。
　　沃博聯季績遜預期，急跌５﹒８％，同業ＣＶＳ　Ｈｅａｌｔｈ跌１﹒３％。美國第二大房
地產商Ｌｅｎｎａｒ季績勝預期，收高０﹒８％。
　　十年期美債收益率尾盤升５個基點，報１﹒８７６％，較伊朗發動空襲後觸及的低位高近
２０個基點。（ａｌ）

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