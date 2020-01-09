《國金與投資－曾廣標》美伊互相報復何去何從？

《國金與投資》特朗普親自下令美軍在伊拉克首都巴格達以無人機發射導彈暗殺身為伊朗革

命衛隊駐外「聖城旅」的司令官蘇萊曼尼將軍，招來伊朗發射地對地彈道導彈轟擊美軍駐伊拉克

的基地進行報復，中東兵凶戰危，國際金融市場大幅波動，石油價格上升，資金流入黃金避險，

各地股市結束新年以來的上升勢頭。不過，由於美伊雙方在軍事報復方面仍有所節制，加上特朗

普在香港時間周四（９日）凌晨「改唸和平經」，美股趁機反彈。然而，由於地緣政治爭鬥仍未

明朗，美伊隨時還有新的衝突，因此，在股市投資方面，暫時宜只持有有高息和盈利有保障的股

票，及宜在每輪調整時增持黃金。



＊隨時仍可能衝突，持黃金避險＊



短期內，資金避險意態仍會濃烈，其中以黃金最受歡迎，金價升越１５５０美元之後一度衝

上１６００美元大關才回吐。中東大戶以至一般民眾，在戰爭危機時通常會選擇黃金避險，加上

各地大多處於超低息時代，因而趁機湧現了新一輪黃金牛市，連帶一些金礦股亦被熱炒。因此，

雖不宜高追，但每輪回吐仍可增持。



自從１９７９年伊朗伊斯蘭什葉派推翻巴列維王朝上台之後，革命衛隊一向是什葉派教士政

權的主力部隊，獲得最好的待遇和裝備，其「聖城旅」在伊朗國外活動，既是特種部隊也是情報

特務組織，１９９８年成立以來，一直由蘇萊曼尼指揮，直接向最高領袖哈梅奈伊負責，他被視

為對教士政權最忠心的戰士，有「活著的烈士」之稱。哈梅內伊在他被殺後，亦指他已求仁得仁

，及矢言要為他復仇。蘇萊曼尼相當於美國總統國安顧問和中情局局長的混合體，既是戰士也是

外交家，多年來成功把伊朗的軍事和政治影響力擴散到黎巴嫩、伊拉克、也門及敘利亞等其他中

東國家，在小布殊和奧巴馬年代，他已被視為美國的重要敵人，不過，近年在對抗極端遜尼派「

伊斯蘭國」時，蘇萊曼尼也是美軍的戰略盟友。



＊特朗普為何要殺蘇萊曼尼？＊



特朗普上台，隨著「伊斯蘭國」被多國聯合部隊打敗，美國和伊朗的關係再次嚴重惡化，主

要是爭奪「伊斯蘭國」在敘利亞和伊拉克所留下的真空。而美國單方面退出伊朗核協議和恢復對

伊朗制裁，使到衝突的威脅升級。去年尾，美軍和親伊朗的伊拉克什葉派民兵互相攻擊，之後伊

拉克民兵一度進入美國大使館破壞，使特朗普同意白宮強硬派對蘇萊曼尼的「斬首計劃」，趁他

從敘利亞秘飛扺巴格達後，出動無人機以導彈把他炸死。



特朗普親自承擔責任，也不理會在兩伊民眾的怒火，矢言若有報復便會重擊，甚至謂已描準

包括伊朗文化遺跡在內的五十二個打擊目標（因為伊朗革命後曾囚禁在美國大使館內的５２名美

國人）。不過，特朗普其後的口氣有所改變，在伊朗轟擊美軍基地後，他視之為小事，先行睡覺

，在美國時間周三中午（即香港時間周四凌晨）才發表全國電視講話作為回應。



特朗普在講話中暗示伊朗在攻擊美基地時已有所顧忌，而在美方預先防範下，兩處基地都沒

有任何傷亡。因此，他暫時不需要作出新的報復行動。此外，他數臭蘇萊曼尼是恐怖主義魔頭，

不斷陰謀對付美國人，早就應該把他消滅，特朗普要求五大國也退出伊朗核協議，及齊心逼使伊

朗簽署更有效的放棄任何核武計劃的協議。特朗普雖然批評伊朗教士政權，但亦指出「伊斯蘭國

」是美伊的共同敵人，實際上仍有合作餘地及和平共處的可能云云。



我認為，特朗普也明白到，「伊斯蘭國」死而不僵，因此，不宜與伊朗和伊拉克的什葉派民

兵全面決裂。同時，他把早前決裂的責任歸究於蘇萊曼尼，暗示今後可以再進行戰略合作，以免

「伊斯蘭國」死灰復燃。



＊各路什葉派民兵仍會報復＊



這番話明顯是告訴伊朗，若就此收手，衝突便不會進一步升級，但伊朗又會否接受呢？伊朗

最高領袖哈梅奈伊謂導彈轟擊已打了美國一巴掌，但報復仍未足夠。因此，美伊的衝突實際上仍

存在很多變數。我想，要伊朗和其他什葉派戰士對蘇萊曼尼的死不了了知，現階段是不可能的事

。然而，伊朗當局既已作出正面的還擊，基於現時的該國的經濟狀態，今後主要應是會出橫手報

復，即是借用各地的什葉派民兵來打擊美國的利益。



特朗普同意消滅蘇萊曼尼，一個主要原因是當年希拉莉身為國務卿無法保護美國駐利比亞的

領事館導致美國大使被殺，成為希拉莉大選落敗的主因之一。因此，他不想犯上同樣錯失，美國

情報消息指蘇萊曼尼在策劃襲擊美軍和外交官的行動，雖拿不出具體證據，但特朗普決定先發制

人，懶理民主黨政敵指他盲動。



＊美伊需明白「時間表理論」！＊



伊朗復仇之外，已宣布不再遵守限制協議，即是會恢復生產可製核武器的高濃縮鈾，而已變

成親伊朗的伊拉克國會通過要求美軍撤出該國。可是，恢復生產高濃縮鈾不是一時三刻便可實現

的事，而伊拉克政府亦無力逼使美軍撤走。



西方不少評論擔心伊朗會挺而走險，不僅攻擊美軍，還會攻擊沙特油田和封鎖霍爾穆茲海峽

等，此舉令石油的戰爭溢價（ＷＡＲ ＰＲＥＭＩＵＭ）曾進一步上升。不過，伊朗人也要吃飯

，也要繼續設法輸出石油換取其他物資。



有跡象顯示，哈梅內伊和特朗普都明白要留有一手，他們應該都知道著名歷史學家ＡＪＰ

ＴＡＹＬＯＲ的「時間表理論」（ＴＩＭＥ ＴＡＢＬＥ ＴＨＥＯＲＹ），即是當敵對雙方你

一步我一步的互相報復時，最終必然觸發大規模戰爭。伊朗沒有實力打贏美國頂多兩敗俱傷，而

美國在大選年血戰，勢必禍及經濟和股市，影響特朗普的連任機會。但願兩人都明白利之所在吧

！《資深評論員 曾廣標》

