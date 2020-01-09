《行內行外－梁崇讓》２０２０年香港獅子山精神能否重現？

《行內行外》新年元旦期間，經濟分析家慣循會對全球來年的經濟作出一番展望，而這類分

析報告每年都差不多分成兩派，一為樂觀派，另為悲觀派，而近年力主悲觀的分析大多不能言中

。去年美國總統特朗普雖然吹響全球貿易戰的號角，但美國股票市場和經濟增長的走勢依然不錯

，股市更屢創新高，中國股市表現也算平穩增長，唯獨是香港因出現黑衣人攬炒行動，經濟即時

逆轉，旅遊、零售、飲食和貿易行業皆進入寒冬。金融業除了港交所（００３８８）和個別投資

銀行，因成功爭取大型企業在港上市，業績仍有可觀的盈利外，相信大部分本土傳統證券公司的

業績多數見紅，單靠收取交易佣金的從業員更是苦不堪言，在零佣金的惡性競爭下，料無可能取

得合理的薪酬。



＊黃色經濟圈，世紀大笑話＊



黑衣人風暴已持續超逾半年，雖然區選完結，踏入２０２０年，破壞香港經濟的攬炒行動，

仍未見有停止的跡象，反對派近期更推出黃色經濟圈構思和行動。所謂黃色經濟圈，其實只是自

欺欺人的想法，一個成熟的商業社會，經濟是一個有效的整體，不可能也不應該將社會經濟按政

治觀念來切割，將香港變為顏色經濟體系，這將是本世紀的大笑話，此種做法對香港經濟發展有

害而無益，也帶來更嚴重的社會撕裂。



香港經濟一直奉行資本主義體系，以自由公平競爭的原則來營商，雖然某些行業出現寡頭壟

斷的情況，但整體上還是屬於自由貿易市場，同時也可依自己的要求和計劃，選擇營商地點以及

行業的權利。可是現時蒙面黑衣人所推行的黃色經濟圈，卻推行順我者昌，逆我者亡的做法，他

們強逼店鋪加入黃色經濟圈的陣營，如不依從即進行恐嚇破壞行動，相比黑社會鄙劣的手段實有

過之而無不及，想當年黑社會向商舖勒索尚還有一些道義，也會對警察有所避忌，不敢過分囂張

。但今時今日的黑衣人卻斗膽向警方投擲汽油彈，甚至肆無忌憚以眾凌寡攻擊警察，周圍向不同

觀點的市民和內地同胞遊客施暴，以上情景常可在電視媒體中目睹。



＊警力被分散，罪案頻發生＊



由於警察疲於奔命應付黑衣暴徒，導致警力分散，令罪犯有機可乘，多年不見的持械行劫案

近日屢屢發生，如這類罪案持續而無法遏止，著實令人擔心香港將成為全球「犯罪都會」之一

。在資本主義社會下，遵守公平競爭法則，營商優勝劣敗本無不妥，但因不加入黃色經濟圈陣營

，而被人用不法手段去逼使不同政治觀念的經營者退出市場，那就有違自由民主社會的基本權利

了。因持不同政見和言論便對店舖做出不停破壞的行為，這種做法把香港帶回５０年代黑社會收

保護費的黑暗年代。



這種逆我者亡的歪風將年輕人變得殘暴無理，摧毀了幾代人辛苦建立的文明和諧社會，令香

港陷入危難深淵，親朋好友反目成仇情況比比皆是，這完全推倒香港得以繁盛發展的獅子山精神

了。可惜香港政府除了常用口頭警告來制止這場暴亂外，似乎別無良方，如再繼續下去，真擔心

在２０２０年香港無論在政治、經濟、社會、民生、學術、自由和安全度等等國際評級及排名，

皆被其他國內外的城市比下去。



＊獅子山精神，冀重現光芒＊



有人認為在六、七十年代香港精神是指香港人團結互助、不屈不撓、刻苦耐勞、開明進取、

靈活應變、自強不息等拼博精神，記得以前香港曾推行節約用水、清潔香港和撲滅罪行等等運動

，香港市民都是人人一心，群策群力的，也曾為內地天災進行賑災籌款活動，香港市民們都二話

不說，出錢出力慷慨解囊。



在筆者小孩年代，左鄰右里互助友愛，珍惜社區，但現今的香港只能看到攬炒和破壞行動，

街上到處貼上帶有侮辱、虛假的海報和塗鴉字句，而特區政府有關部門和區議員也沒有認真去清

理該等非法張貼，這是否意味往日的香港情神已不復見呢？現時香港社會充斥著仇恨、暴力、破

壞、和你ＳＨＯＰ、和你ＬＵＮＣＨ等等的不滿情緒嗎？此情何以堪？幸好本港近日還仍出現了

一群熱心市民去推行《和你清》、《和你唱好》以及《青年快閃，社區清潔》等活動，再次發揮

共同建設香港社會的獅子山精神，寄望在２０２０年將原有的香港精神可以重現光芒。



＊年青人被捕，當局要反省＊



後記：《三字經》辭彙內，「養不教，父之過，教不嚴，師之惰」，現時因涉及破壞而被捕

人士大部分都是年青人，甚至涉及學生和教師，究竟為甚麼有這些現象發生呢？這又是意味甚麼

呢？筆者也不知如何解說了，還是留待有關當局好好反省，認真研究和想想辦法解決吧！



２０２０年如社會政治問題未能及時解決，香港經濟必然繼續向下調整和失業率有上升的壓

力，至於金融業方面，雖然預計香港上市集資額會獲得在美上市的中資概念股回歸的支持下而穩

坐釣魚船，但證券及期貨業的從業員仍在寒冬裏的情況卻不能避免，有社會人士打趣說，今年香

港最吃香的行業和職業，將是編寫造假劇本和故事的作家以及視頻的ＫＯＬ、街頭演員、裝修工

人、燒焊工人、口罩和黑衣服飾的製造商吧！是耶非耶？真令人感到哭笑不得哩！

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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