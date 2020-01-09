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即市新聞

09/01/2020 09:20

【ＩＰＯ反應】麗年國際超購逾３４倍，下限０﹒２５元定價

　　《經濟通通訊社９日專訊》消費電子產品的ＥＭＳ供應商麗年國際（０９９１８）公布招股
結果，每股發售價定為０﹒２５元，為每股發售價介乎０﹒２５元至０﹒３１元範圍下限。一手
８０００股，中籤率４０％，１７５手穩獲一手。股份將於明早（１０日）掛牌。獨家保薦人為
華高和昇財務顧問。
　　香港公開發售部分錄得超額認購約３４﹒１９倍，國際配售部分獲輕微超額認購。由於公開
發售部分超購１５倍但少於５０倍，故已應用重新分配程序，香港公開發售的發售股份最終數目
為１﹒５億股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數的３０％。
　　按發售價每股發售股份０﹒２５元計算，股份發售所得款項淨額估計約為８０２０萬元。公
司擬將約３５﹒０％將用於通過擴展於東南亞地區及中國的製造平台增加集團的產能；約
２６﹒３％將用於通過購置新機器及設備以及升級現有東莞生產廠房的生產設施；５﹒５％將用
於加強集團開發及提供物聯網相關解決方案的研發能力；約５﹒８％將用用於加強集團於北美及
歐洲的營銷能力；約３﹒５％用於提升集團的ＭＥＳ及資訊科技基礎設施；約１４﹒５％用於償
還一筆資本開支銀行貸款；及約９﹒４％將用作一般營運資金。（ｆｚ）

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