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即市新聞

09/01/2020 09:05

《專家之言－李偉傑》港股守穩牛熊線，大前提中美月中能簽訂貿議

　　《專家之言》踏入２０２０年新一年度，市場眼球由中美貿易談判，轉移到中東局勢問題。
然而，中美現時仍未曾就貿易初步協議簽訂文本，但美方早前表示，本月１５日（下周三）將在
美國簽訂，但中方未有落實回應及表示簽訂協議的日期，相信亦為市場帶來短期不確定性。假若
未能在預期般１月中簽訂初步協議文本，將再次觸發市場對環球及中國經濟增長放緩的憂慮，近
期缺乏中美雙方向市場釋出雙方積極溝通訊號，因此在下周三能否簽定協議亦都會是市場關注重
點。

＊中東局勢問題影響較為間接＊

　　上周美軍空襲擊殺伊朗革命衛隊將領，伊朗矢言報復，在本港時間周三（８日）早上，伊朗
對駐伊拉克美軍基地發動攻擊，再次引發市場對中東爆發更多衝突的擔憂，投資資金繼續湧向避
險貨幣及商品，現貨金曾一度突破１６００美元關口，油價及日圓亦隨即飆升，港股亦在戰雲密
布下出現調整，恆指在上周五（３日）高位２８８８３點，現已回吐近千點。然而，由於中東局
勢問題對亞洲地區影響度比較間接，因此預計在俗稱「牛熊線」的２５０天線（２７６００點）
水平見明顯支持，大前提當然是中美能如期簽訂初步貿易協議文本。《財經評論員　李偉傑》（
筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

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