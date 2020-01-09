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即市新聞

09/01/2020 09:10

《專家之言－黃德几》置富產業信託息率具吸引力，中長線部署

　　《專家之言》本港示威活動持續多個月，訪港旅客減少和影響消費意慾，零售市場受到打擊
。本港２０１９年１１月零售業總銷貨價值，按年下跌２３﹒６％。按零售商主要類別的銷貨價
值的臨時估計，２０１９年１１月與２０１８年同期比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物下挫
４３﹒５％、服裝挫３１﹒９％；藥物及化妝品亦下跌３３﹒４％。不過，超級市場貨品的銷貨
價值則上升２﹒６％。

＊物業組合貼近居民生活＊
　
　　置富產業信託（００７７８）為本港的房地產信託基金（ＲＥＩＴｓ）之一，目前持有本港
的１６個零售物業，物業組合包括面積約３００萬平方呎零售樓面，以及２７１３個車位。由於
其物業組合貼近地區居民生活，並非依賴旅客消費為主，受大環境的負面影響較細。於２０１９
年６月底，從事餐飲、超級市場和教育等的從事日常所需之零售租戶，合共佔可出租總面積約
７０﹒６％。
　　２０１９年上半年，集團的收益按年下跌０﹒４％至９﹒７４億元，物業收入淨額持平為７
﹒４９億元。期內，成本對收益比率為２０﹒８％，按年下跌０﹒３個百分點。融資成本（不包
括衍生金融工具公平值變動）按年減少２﹒６％至１﹒２８億元。實際借貸成本為
３﹒０２％。２０１９年６月底，集團整體組合出租率升至９７﹒４％，較２０１８年底的
９３﹒１％顯著改善。２０１９年上半年，續租租金調升率為７﹒８％；而續租率為
７４﹒８％。

＊建議９元以下分階段買＊

　　集團過往完成多個項目的資產增值措施。旗下位於天水圍的置富嘉湖，已從新命名為
「＋ＷＯＯ」，其第一期的翻新工程，斥資１﹒５億元，現已完滿竣工；商場第二期的翻新工程
計劃在今年展開。２０１９年６月底，集團旗下零售物業的估值為４２７﹒２７億元，較２０１
８年６月底及２０１８年１２月底分別增長４﹒８％及１﹒７％。
　　按《房地產基金守則》規限，信託基金須於每個財政期間向基金單位持有人，派付不少於可
供分派收入總額的９０％。２０１９年上半年，集團的可供分派收益增加０﹒１％至５﹒０６億
元，每基金單位中期分派２６﹒１３仙，現價計收息率約５﹒６厘，具有一定吸引力。集團的收
入和派息穩定，可考慮分階段吸納，作中長線持有。
　　走勢上，過去兩個月股價橫行整固，ＳＴＣ％Ｋ線續走高於％Ｄ線，ＭＡＣＤ維持牛差距，
宜候低９元以下分階段吸納，反彈阻力為１０元，不跌穿８﹒７元續持有。
《金利豐證券研究部執行董事　黃德几》（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）

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