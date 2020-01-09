特朗普未提及軍事反擊，港股高開２７９點報２８３６７點

《經濟通通訊社９日專訊》美伊兩國首領就衝突問題，在言語上關係有緩和跡象，美國總統

特朗普發表全國講話表示，伊朗對駐伊拉克美軍基地發動的襲擊中，沒有美方人員傷亡，襲擊只

造成很小傷害。講話未提及美軍會即時作出軍事反擊，但強調美軍已經做好應對一切的準備。

隔晚美股再度反彈，帶動亞洲股市造好，日經現升３７４點，首爾指數亦升２４點。港股方面今

早高開２７９點，並重返１０天線（２８２５９點）關口，昨日回吐的手機設備股今日再有資金

追捧，瑞聲科技（０２０１８）及舜宇光學（０２３８２）高開逾２％。恆生指數開報

２８３６７點，升２７９點或升１﹒００％，主板成交３７﹒９７億元。國企指數報１１１８６

點，升１０７點或升０﹒９７％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒４２％，報５９﹒５５元；港交所

（００３８８）升２﹒２４％，報２７４﹒２元，高盛發表研究報告指港交所目標爭取５０家

ＡＤＲ上市的企業來港作二次上市，刺激股價造好；騰訊控股（００７００）升２﹒０９％，報

３９０元；中國移動（００９４１）升０﹒８６％，報６４﹒４元；友邦保險（０１２９９）升

１﹒０７％，報８４﹒７元。



恆指十大開市升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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恆安國際（０１０４４） ５６﹒６０元 升２﹒９１％

瑞聲科技（０２０１８） ６５﹒２０元 升２﹒５２％

港交所 （００３８８） ２７４﹒２０元 升２﹒２４％

舜宇光學（０２３８２） １３５﹒００元 升２﹒１２％

騰訊控股（００７００） ３９０﹒００元 升２﹒０９％



銀河娛樂（０００２７） ６０﹒５０元 升２﹒０２％

中國人壽（０２６２８） ２２﹒１０元 升１﹒８４％

中生製藥（０１１７７） １０﹒８０元 升１﹒６９％

吉利汽車（００１７５） １５﹒８０元 升１﹒６７％

恆隆地產（００１０１） １８﹒３８元 升１﹒６６％

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（ｕｌ）

