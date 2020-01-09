《盤後部署》觀望中美次階段貿議開展，港股有望衝破二萬九點阻力

《經濟通通訊社９日專訊》美伊局勢緩和，未有加大軍事行動。美股反彈，港股跟隨外圍回

暖，今早高開２７９點報２８３６７，隨著騰訊（００７００）及中資金融股帶動下，港股升幅

持續。午後，內地商務部新聞發言人確認，副總理劉鶴將率團於本月１３日至１５日赴華盛頓簽

署第一階段協議，刺激港股飆升，最終已全日高位收報２８５６１點，漲４７３點或升

１﹒６８％，重上十天線（２８２７９點）。主板成交９５７﹒３８億元微跌近１％。國指收報

１１２８１點，升２０１點或升１﹒８２％。

內地Ａ股全線向上，上證綜合指數報３０９４點，升２７點或升０﹒９１％。深證成份指數

報１０８９８點，升１９１點或升１﹒７９％，兩市合共成交７０６６﹒１９億元人民幣。



＊世界銀行下調全球經濟增長預測＊



各界正在為今年全球經濟增長作預測。世界銀行在全球經濟展望報告中，把２０１９及

２０２０兩年的全球經濟增長預測各下調０﹒２個百分點，最新分別為２﹒４％與２﹒５％。報

告指，雖然中美兩國準備在１月內簽訂首階段貿易協議，能緩和彼此的貿易爭拗，但預期未能阻

止商界作出減少投資的決定，因而打擊全球經濟增長趨勢，令到經濟雖持續有改善但增速卻較緩

慢。

在美國經濟方面，景順首席經濟師祈連活表示，預期２０２０年環球經濟將在低通脹環境下

維持溫和擴張，商業周期上行的驅動力主要為貨幣增長及私人企業的穩健資產負債表，認為美國

今年仍不可能出現衰退。他更指出，美國私人企業債務佔ＧＤＰ比重較２００８年大減，加上通

脹低企及預期今年保持溫和，預計聯儲局不太可能收緊貨幣政策。

在中美貿易戰方面，中美快將簽署第一階段協議，外界猜想協議中或包括中方承諾每年購買

４００億美元的美國農產品。不過，有媒體引述知情人士卻透露，中國正對巴西大豆增加採購。

雖然往年這段時間中國亦曾採購巴西大豆，但若要實現購買美國大豆４００億美元，如此高的目

標或不可能達成，這將減低中國立即向美國購買更多農產品的希望。



＊升市成交配合，港股下跌空間不大＊



港股今日漲逾四百點，在升市上亦有成交配合，顯示在充足的購買力支持下，大市升勢有望

可續維持。技術走勢上，恆指保歷加通道中軸及底部均向上移，而頂部則持續橫行，即意味短期

下跌幅度不大，惟在二萬九點見阻力。

另一方面，恆指牛熊證街貨作參考，目前熊證重貨區為２８９００點至２８９９９點，不排

除港股短期或有機會突破２９０００點水平。加上，如果有更多中美展開第二階段貿易協議的利

好消息傳出，更有助港股向上衝破。（ｊｔ）

