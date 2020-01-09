【國際要聞】英國哈里王子與夫人梅根卸下高級王室人員身份

《經濟通通訊社９日專訊》英國哈里王子及夫人梅根發聲明宣布，卸下高級王室人員身份，

並打算財政獨立於王室。

聲明又指，經過數個月的反思及討論，選擇以今年作為過渡期，繼續支持英女王，以及履行

對英女王、王室的責任。

他們亦指，將於英美兩地平衡分配時間，讓他們一家有空間展開新一頁，如成立新慈善機構

。

白金漢宮表示，與蘇塞克斯公爵及公爵夫人的討論尚處於初期階段，但卸下王室身份是複雜

的問題，需要花時間解決。（ａｌ）

