《經濟通通訊社９日專訊》英國哈里王子及夫人梅根發聲明宣布，卸下高級王室人員身份，
並打算財政獨立於王室。
聲明又指，經過數個月的反思及討論，選擇以今年作為過渡期，繼續支持英女王，以及履行
對英女王、王室的責任。
他們亦指，將於英美兩地平衡分配時間，讓他們一家有空間展開新一頁，如成立新慈善機構
。
白金漢宮表示，與蘇塞克斯公爵及公爵夫人的討論尚處於初期階段，但卸下王室身份是複雜
的問題，需要花時間解決。（ａｌ）
09/01/2020 13:28
【國際要聞】英國哈里王子與夫人梅根卸下高級王室人員身份
《經濟通通訊社９日專訊》英國哈里王子及夫人梅根發聲明宣布，卸下高級王室人員身份，
並打算財政獨立於王室。
聲明又指，經過數個月的反思及討論，選擇以今年作為過渡期，繼續支持英女王，以及履行
對英女王、王室的責任。
他們亦指，將於英美兩地平衡分配時間，讓他們一家有空間展開新一頁，如成立新慈善機構
。
白金漢宮表示，與蘇塞克斯公爵及公爵夫人的討論尚處於初期階段，但卸下王室身份是複雜
的問題，需要花時間解決。（ａｌ）
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