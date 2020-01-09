【國際要聞】日本法相：如果戈恩清白，應在日本證明自己無罪

《經濟通通訊社９日專訊》日本法相森雅子今日凌晨召開臨時記者會指，前日產汽車會長戈

恩棄保潛逃的行為是任何國家制度都不允許的。她更直言，如果戈恩是清白，就應在日本司法面

前堂堂正正地證明自己無罪，強烈希望戈恩接受日本法院的公正審判。

據共同社報道，日本政府方面表示，戈恩的行為屬於非法出境的犯罪，將堅持不懈地與黎巴

嫩政府交涉實現引渡。亦有日本政府消息人士透露，法務省正在研究黎巴嫩的國內法，包括引渡

戈恩，將加速探討如何實現具體合作。（ａｌ）

