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即市新聞

09/01/2020 16:33

《台股攻略－馮偉明》美伊危機暫緩，台股高開高收

　　《台股攻略》美伊危機暫時緩解，帶動美股反彈，台股今日裂口高開，指數最後收
１１９７０﹒６３點，升１５３﹒５３點，成交金額為新台幣１３２２﹒７６億元。
　　指數開市不久瞬即升超過百點，電子股有追捧，指數升幅持續增加，一度升１７５﹒４５點
至１１９９２﹒５５點，強勢股包括工具機、光學及５Ｇ類股。蘋概股指標台積電獲看好
２０２０年業績，收市升２﹒４３％，報新台幣３３７﹒５元，成交量超過３﹒１３萬張。今日
將召開法人說明會的股王大立光亦有支持，收市升１﹒６７％，報新台幣４８６５元。
　　面板股群創有買盤支持，高位見新台幣８﹒９４元創波段新高，收市升幅收窄至０﹒６９％
，成交張數高達２６﹒７３萬張。南韓面板廠樂金顯示器（ＬＧＤ）將會關廠，令面板驅動ＩＣ
廠聯詠受惠，獲外資看好，股價升３﹒１７％，收新台幣２２７﹒５元。
　　台股在回調後今日重新展開升勢，指數短線仍有機會下試１１，６００支持點並在區間波動
，至於能否突破及企穩在上方１２０００點關卡將會是後市好淡的指標。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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