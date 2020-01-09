《談國論企－黎偉成》非製造業上月份保相對穩快擴張

《談國論企》中國的非製造業商務活動指數於２０１９年１２份無疑出現環比放緩之況，但

擴張力度仍然處於相對較高的水平，結合製造業採購經理指數ＰＭＩ基本確認重回臨界點，故綜

合ＰＭＩ產出指數５３﹒４環比即使減０﹒３個百分點，因上月份環比急漲１﹒７百分點所衍生

之變。此可見特朗普對華所掀貿戰，對中國的經貿及服務行業造成的一定困擾，卻暫時未阻反覆

往上行進的步伐。



＊５Ｇ拉動科技殷求鐵路運輸及住宿業擴張＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，非製造業商務活動指數於２０１９年１２月份所達

５３﹒５，環比回落０﹒９個百分點，和相對於２０１８年同期的１２月份低０﹒３個百分點，

顯然受到１１月份５４﹒４環比大幅攀升１﹒６個百分點的衍生效應，因上月份完完全全收復

１０月份５２﹒８環比跌０﹒９個百分點、９月份回落０﹒１個百分點之失地，擴張力度實在太

快而有需要作出相應的「調節」。

非製造業近期擴張態勢反覆和急漲後稍見緩和，乃受惠於（甲）服務業整固的力度相對合理

，其中（一）商業活動指數於２０１９年１２月份達５３，較對上一個月回落０﹒５個百分點，

而１１月份之５３﹒５環比飆升２﹒１個百分點，和收復１０月份跌１﹒６個百分點且提升

０﹒５個百分點，可見近況不錯。此說可印證於國家統計局較為具體資料：’從行業大類看，鐵

路運輸、住宿業、電信廣播電視和衛星傳輸服務、互聯網軟件信息技術服務、金融業、租賃及商

務服務業等行業商務活動指數位於５５以上，業務活動較為活躍；批發業、房地產業等行業商務

活動指數位於收縮區間’，我之解讀為（Ｉ）擴張前列的行業於１２月份所處「５５以上較高景

氣區間」，低於１１、９及８月份「５８以上較高景氣區間」，只是重返１０月份所處的５５，

而６月份更踞６０以上的高位景氣區間可見’景氣’情緒，擴張力度頗見反覆。

尤其需要留意的，為擴張行業中之前列行業以（ｉ）居首次二位的分別是鐵路運輸和住宿業

，人流及物流活動十分活躍，反映出境內的需求相對殷切，國家以供給側結構性改革為主的挺內

需使國民經濟穩中有進政策，成效不錯。尤其是住宿業由收縮轉擴張，該與居民境內外遊活動轉

活有關。

持續踞於高位者，為（ｉｉ）互聯網軟件信息技術服務快速擴張，乃受惠於５Ｇ開始步入商

用化的新時代、新階段；而我曾指「電信廣播電視和衛星傳輸服務稍遲會重返快速擴張行列」，

亦於２０１９年１２月份重返５５以上的較為活躍的發展區間。

同樣重要的，是（ｉｉｉ）與金融有關的行業，同樣保持近月的相對較快發展，包括金融業

、租賃及商務服務業，卻與２０１９年１１月份的「貨幣金融服務業、資本市場服務、保險等行

業」有別，仍有十分良性的啟示，因這幾個行業與金融投資有十分密切關係。



＊建築業商務活動增長持續放慢新單急跌＊



（ＩＩ）低於臨界點者，有「批發業、房地產業等行業」，而房地產業服務仍然收縮，顯示

境內的炒賣活動收歛。批發業之收縮，當非佳象。

服務業的（二）新訂單分類指數，於２０１９年１２月份回落０﹒５個百分點，險踞５０之

臨界點，似因對上一個月１１月份環比大幅提升２﹒１個百分點增至５０﹒５之調，仍比是年１

０月份達４８﹒４環比大幅回落１﹒３個百分點之情，要好得多。

（三）從業人員分類指數４７﹒９的環比略升０﹒１個百分點，對上一個月４７﹒８升

０﹒２個百分點，但仍處收縮水平。

和（四）投入品價格分類指數於２０１９年１２月份５２﹒３環比回落０﹒３個百分點，似

因對上一個月１１月份５２﹒６環比飆升１﹒７個百分點後相對調節；此使銷售價格環比回落１

﹒２個百分點，更處４９﹒９的臨界點以下水平。

但（乙）建築業表現不好：（１）商務活動指數於２０１９年１２月份達５６﹒７和環比大

幅回落２﹒９個百分點，擴大對上一個月之１１月份環比跌０﹒８個百分點之跌幅。尤其是（２

）新訂單分類指數５２﹒９環比急挫３﹒１個百分點，而對上一個月５６環比升１﹒２個百分點

。

（３）投入產品價格分類指數是月份達５３環比跌３﹒２個百分點，上月份升３﹒３個百分

點；（４）銷售價格分類指數卻僅跌０﹒４個百分點至５２﹒２，相對於對上一個月升０﹒２個

百分點為５２﹒６，只能持平於１０月份之數，但１０月份升０﹒８個百分點至５２﹒２，足見

１２月份實在轉弱之情。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

