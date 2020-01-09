《異動股》物管股普遍繼續強勢，碧桂園服務升半成，雅生活再破頂

《經濟通通訊社９日專訊》碧桂園服務（０６０９８）現價升４﹒９７％，報２７﹒４５元
；成交約３３３萬股，涉資８９８３萬元。盤中高見２７﹒５元。
另外，雅生活服務（０３３１９）升１﹒４９％，報３０﹒６元；盤中見３０﹒８５元上市
新高。
早前大行大和發表研究報告指出，碧桂園服務下半年表現強勁的指引，將２０１９至
２０２１財年的收入預測提高了７％至１３％，淨利潤預測也提高了８％至１０％，上調目標價
１１﹒１５％至３１﹒９元，重申「買入」評級。
現時，恆生指數報２８３８３點，升２９５點或升１﹒０５％，主板成交１５４﹒２０億元
。國企指數報１１２０８點，升１２９點或升１﹒１７％。
上證綜合指數報３０９３點，升２６點或升０﹒８８％，成交５７０﹒３０億元人民幣。
深證成份指數報１０８５４點，升１４８點或升１﹒３８％，成交９０１﹒０３億元人民幣
。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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碧桂園服務（０６０９８） ２７﹒４５元 升４﹒９７％
新城悅服務（０１７５５） １２﹒４６元 升２﹒８１％
鑫苑服務 （０１８９５） １﹒２１元 無升跌
永升生活服務（０１９９５） ６﹒０８元 升３﹒５８％
藍光嘉寶服務（０２６０６ ４９﹒２０元 升１﹒６５％
佳兆業美好（０２１６８） ２１﹒１５元 升４﹒７０％
中海物業（０２６６９） ５﹒０４元 升２﹒４４％
雅生活服務（０３３１９） ３０﹒６０元 升１﹒４９％
奧園健康（０３６６２） ５﹒８０元 升２﹒４７％
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