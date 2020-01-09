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即市新聞

09/01/2020 09:49

《異動股》物管股普遍繼續強勢，碧桂園服務升半成，雅生活再破頂

　　《經濟通通訊社９日專訊》碧桂園服務（０６０９８）現價升４﹒９７％，報２７﹒４５元
；成交約３３３萬股，涉資８９８３萬元。盤中高見２７﹒５元。
　　另外，雅生活服務（０３３１９）升１﹒４９％，報３０﹒６元；盤中見３０﹒８５元上市
新高。
　　早前大行大和發表研究報告指出，碧桂園服務下半年表現強勁的指引，將２０１９至
２０２１財年的收入預測提高了７％至１３％，淨利潤預測也提高了８％至１０％，上調目標價
１１﹒１５％至３１﹒９元，重申「買入」評級。
　　現時，恆生指數報２８３８３點，升２９５點或升１﹒０５％，主板成交１５４﹒２０億元
。國企指數報１１２０８點，升１２９點或升１﹒１７％。
　　上證綜合指數報３０９３點，升２６點或升０﹒８８％，成交５７０﹒３０億元人民幣。
　　深證成份指數報１０８５４點，升１４８點或升１﹒３８％，成交９０１﹒０３億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　２７﹒４５元　　　升４﹒９７％
　　新城悅服務（０１７５５）　１２﹒４６元　　　升２﹒８１％
　　鑫苑服務　（０１８９５）　　１﹒２１元　　　無升跌
　　永升生活服務（０１９９５）　６﹒０８元　　　升３﹒５８％
　　藍光嘉寶服務（０２６０６　４９﹒２０元　　　升１﹒６５％
　　佳兆業美好（０２１６８）　２１﹒１５元　　　升４﹒７０％
　　中海物業（０２６６９）　　　５﹒０４元　　　升２﹒４４％
　　雅生活服務（０３３１９）　３０﹒６０元　　　升１﹒４９％
　　奧園健康（０３６６２）　　　５﹒８０元　　　升２﹒４７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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