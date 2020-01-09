《異動股》物管股普遍繼續強勢，碧桂園服務升半成，雅生活再破頂

《經濟通通訊社９日專訊》碧桂園服務（０６０９８）現價升４﹒９７％，報２７﹒４５元

；成交約３３３萬股，涉資８９８３萬元。盤中高見２７﹒５元。

另外，雅生活服務（０３３１９）升１﹒４９％，報３０﹒６元；盤中見３０﹒８５元上市

新高。

早前大行大和發表研究報告指出，碧桂園服務下半年表現強勁的指引，將２０１９至

２０２１財年的收入預測提高了７％至１３％，淨利潤預測也提高了８％至１０％，上調目標價

１１﹒１５％至３１﹒９元，重申「買入」評級。

現時，恆生指數報２８３８３點，升２９５點或升１﹒０５％，主板成交１５４﹒２０億元

。國企指數報１１２０８點，升１２９點或升１﹒１７％。

上證綜合指數報３０９３點，升２６點或升０﹒８８％，成交５７０﹒３０億元人民幣。

深證成份指數報１０８５４點，升１４８點或升１﹒３８％，成交９０１﹒０３億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

碧桂園服務（０６０９８） ２７﹒４５元 升４﹒９７％

新城悅服務（０１７５５） １２﹒４６元 升２﹒８１％

鑫苑服務 （０１８９５） １﹒２１元 無升跌

永升生活服務（０１９９５） ６﹒０８元 升３﹒５８％

藍光嘉寶服務（０２６０６ ４９﹒２０元 升１﹒６５％

佳兆業美好（０２１６８） ２１﹒１５元 升４﹒７０％

中海物業（０２６６９） ５﹒０４元 升２﹒４４％

雅生活服務（０３３１９） ３０﹒６０元 升１﹒４９％

奧園健康（０３６６２） ５﹒８０元 升２﹒４７％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｕｌ）

