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即市新聞

09/01/2020 13:43

《中資異動》李寧再漲９％，摩通唱好過去兩個月銷售有韌性

　　《經濟通通訊社９日專訊》李寧（０２３３１）現價升９﹒０７％，報２６﹒４５元，盤中
高見２６﹒７５元，破五十天線（約２５﹒２０９元）兼創１個月新高；成交約１０１２萬股，
涉資２﹒６２億元，主動買盤達六成七。
　　摩根大通表示，早前從廣州和上海的現場走訪顯示，李寧店的銷售在１１至１２月仍有韌性
。報告中亦指，中國體育用品行業２０２０財年銷售額同比成長２１﹒９％、息稅前利潤成長２
７﹒９％，因此推薦體品股首選為李寧，其後是安踏及特步。
　　現時，恆生指數報２８４３６，升３４８點或升１﹒２４％，主板成交５８３﹒１６億元。
國企指數報１１２３７，升１５７點或升１﹒４２％。
　　上證綜合指數報３０８８，升２１點或升０﹒６９％，成交１９１３﹒０５億元人民幣。
　　深證成份指數報１０８６３，升１５７點或升１﹒４７％，成交３１１２﹒００億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　裕元集團（００５５１）　　　２３﹒６０元　　　升１﹒９４％
　　３６１度（０１３６１）　　　　１﹒４２元　　　升２﹒９０％
　　新秀麗　（０１９１０）　　　１８﹒９０元　　　升２﹒７２％
　　普拉達　（０１９１３）　　　２９﹒３５元　　　跌０﹒８４％
　　安踏體育（０２０２０）　　　７７﹒３５元　　　升８﹒０３％
　　申洲國際（０２３１３）　　１１３﹒３０元　　　升１﹒１６％
　　波司登　（０３９９８）　　　　３﹒１６元　　　升４﹒６４％
　　滔搏　　（０６１１０）　　　　９﹒４５元　　　升３﹒８５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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