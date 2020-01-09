《中資異動》李寧再漲９％，摩通唱好過去兩個月銷售有韌性

《經濟通通訊社９日專訊》李寧（０２３３１）現價升９﹒０７％，報２６﹒４５元，盤中

高見２６﹒７５元，破五十天線（約２５﹒２０９元）兼創１個月新高；成交約１０１２萬股，

涉資２﹒６２億元，主動買盤達六成七。

摩根大通表示，早前從廣州和上海的現場走訪顯示，李寧店的銷售在１１至１２月仍有韌性

。報告中亦指，中國體育用品行業２０２０財年銷售額同比成長２１﹒９％、息稅前利潤成長２

７﹒９％，因此推薦體品股首選為李寧，其後是安踏及特步。

現時，恆生指數報２８４３６，升３４８點或升１﹒２４％，主板成交５８３﹒１６億元。

國企指數報１１２３７，升１５７點或升１﹒４２％。

上證綜合指數報３０８８，升２１點或升０﹒６９％，成交１９１３﹒０５億元人民幣。

深證成份指數報１０８６３，升１５７點或升１﹒４７％，成交３１１２﹒００億元人民幣

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表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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裕元集團（００５５１） ２３﹒６０元 升１﹒９４％

３６１度（０１３６１） １﹒４２元 升２﹒９０％

新秀麗 （０１９１０） １８﹒９０元 升２﹒７２％

普拉達 （０１９１３） ２９﹒３５元 跌０﹒８４％

安踏體育（０２０２０） ７７﹒３５元 升８﹒０３％

申洲國際（０２３１３） １１３﹒３０元 升１﹒１６％

波司登 （０３９９８） ３﹒１６元 升４﹒６４％

滔搏 （０６１１０） ９﹒４５元 升３﹒８５％

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（ｊｔ）

