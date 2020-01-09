【駐京專電】今年春運明日開始，２月１８日結束，共４０天

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國家鐵路局總工程師、新聞發言人嚴賀祥表

示，今年春運將從１月１０日開始，２月１８日結束，共計４０天。鐵路預計發送旅客４﹒４億

人次，同比增長８％，總體特點是春運開始較早、節前客流疊加、新線集中投入運營、客運服務

不斷創新。

國家發改委副秘書長、新聞發言人趙辰昕表示，今年春運期間全國旅客發送量約３０億人次

，較上年略有增長。他並指出，原定兩年內基本取消全國高速公路省界收費站的任務，２０１９

年一年內已全部完成。

