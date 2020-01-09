  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/01/2020 11:59

【駐京專電】交通部：重點做好旅客量大區域消毒監測防護措施

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》就武漢不明原因的肺炎已經判定成為一個新
型的冠狀病毒，交通運輸部總工程師汪洋表示，春運期間會產生大量的人流聚集，傳染病易發，
疫情的出現可能會引起大家在春運期間出行，特別是人流聚集、集中的區域的擔心，為了進一步
保障旅客健康出行，交通部高度重視，進行了安排部署，將重點做好旅客出行量大的區域，包括
交通樞紐、客運站、貨源樞紐廠站等區域的消毒監測防護措施。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS09/01/2020
【FOCUS】內地CPI意外持平 惟「貴貴豬」恐仍在趕路
生財有道09/01/2020
《開市Good Morning》林家亨：吉利今日宜趁高沽售
國際動態09/01/2020
烏克蘭客機伊朗墜毁 176人罹難
中國故事08/01/2020
【京城近觀】支付寶發年度帳單 你驚呆了嗎?
FOCUS08/01/2020
【FOCUS】侵侵「立威」得個橘 中東黑天鵝隨時累連任
生財有道08/01/2020
《開市Good Morning》涂國彬：油金股短期仍有上升空間
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金