【駐京專電】交通部：重點做好旅客量大區域消毒監測防護措施

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》就武漢不明原因的肺炎已經判定成為一個新
型的冠狀病毒，交通運輸部總工程師汪洋表示，春運期間會產生大量的人流聚集，傳染病易發，
疫情的出現可能會引起大家在春運期間出行，特別是人流聚集、集中的區域的擔心，為了進一步
保障旅客健康出行，交通部高度重視，進行了安排部署，將重點做好旅客出行量大的區域，包括
交通樞紐、客運站、貨源樞紐廠站等區域的消毒監測防護措施。
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