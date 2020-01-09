【貿易休戰】商務部：劉鶴１３至１５日赴美簽首階段中美經貿協議

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示，
應美方邀請，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，本月１３日到１５日率團訪問
華盛頓，與美方簽署第一階段經貿協議，雙方團隊正在就協議簽署的具體安排密切溝通。
對於美國總統特朗普表示協議簽署後將訪華，高峰沒有回應。關於第二階段的磋商，他表示
，目前沒有更多的信息可以透露。
|FOCUS09/01/2020
【FOCUS】內地CPI意外持平 惟「貴貴豬」恐仍在趕路
|生財有道09/01/2020
《開市Good Morning》林家亨：吉利今日宜趁高沽售
|國際動態09/01/2020
烏克蘭客機伊朗墜毁 176人罹難
|中國故事08/01/2020
【京城近觀】支付寶發年度帳單 你驚呆了嗎?
|FOCUS08/01/2020
【FOCUS】侵侵「立威」得個橘 中東黑天鵝隨時累連任
|生財有道08/01/2020
《開市Good Morning》涂國彬：油金股短期仍有上升空間
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰