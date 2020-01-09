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09/01/2020 15:10

【貿易休戰】商務部：劉鶴１３至１５日赴美簽首階段中美經貿協議

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示，
應美方邀請，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，本月１３日到１５日率團訪問
華盛頓，與美方簽署第一階段經貿協議，雙方團隊正在就協議簽署的具體安排密切溝通。
　　對於美國總統特朗普表示協議簽署後將訪華，高峰沒有回應。關於第二階段的磋商，他表示
，目前沒有更多的信息可以透露。

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