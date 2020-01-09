《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示，
將會同有關部門加大中央儲備肉投放力度。
他表示，今日商務部會同相關部門開展第６批投放中央儲備凍豬肉２萬噸的工作。同時各地
加大了地方儲備肉投放力度。根據初步的瞭解，目前有２０個地方已經或者正在投放地方儲備豬
肉９萬多噸。春節前還有一些地區將陸續安排投放。
此外，商務部還將於近日會同財政部向青海、西藏、新疆、甘肅等少數民族地區，定向投放
中央儲備的牛羊肉。下一步商務部將會同有關部門進一步加大中央儲備肉投放力度。
09/01/2020 15:57
【豬價飛天】商務部：進一步加大中央儲備肉投放力度
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示，
將會同有關部門加大中央儲備肉投放力度。
他表示，今日商務部會同相關部門開展第６批投放中央儲備凍豬肉２萬噸的工作。同時各地
加大了地方儲備肉投放力度。根據初步的瞭解，目前有２０個地方已經或者正在投放地方儲備豬
肉９萬多噸。春節前還有一些地區將陸續安排投放。
此外，商務部還將於近日會同財政部向青海、西藏、新疆、甘肅等少數民族地區，定向投放
中央儲備的牛羊肉。下一步商務部將會同有關部門進一步加大中央儲備肉投放力度。
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