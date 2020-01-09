【豬價飛天】商務部：進一步加大中央儲備肉投放力度

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示，

將會同有關部門加大中央儲備肉投放力度。

他表示，今日商務部會同相關部門開展第６批投放中央儲備凍豬肉２萬噸的工作。同時各地

加大了地方儲備肉投放力度。根據初步的瞭解，目前有２０個地方已經或者正在投放地方儲備豬

肉９萬多噸。春節前還有一些地區將陸續安排投放。

此外，商務部還將於近日會同財政部向青海、西藏、新疆、甘肅等少數民族地區，定向投放

中央儲備的牛羊肉。下一步商務部將會同有關部門進一步加大中央儲備肉投放力度。

