《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》浙江省發改委、人行杭州中心支行昨日
（８日）在杭州聯合舉辦金融機構助推長三角區域一體化項目對接活動。浙江省政府在活動上表
示，未來將推進逾２００個重大項目建設支持長三角一體化，總投資超２萬億元（人民幣．下同
）。今年計劃投資約３０００億元。
活動現場，浙江省發改委向參加３３家金融機構推薦了１０１個２０２０年融資需求較大的
項目。這些項目總投資５２００億元，２０２０年融資需求逾７００億元。
09/01/2020 10:58
【駐滬專電】浙江今年計劃投資三千億人幣支持長三角一體化
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》浙江省發改委、人行杭州中心支行昨日
（８日）在杭州聯合舉辦金融機構助推長三角區域一體化項目對接活動。浙江省政府在活動上表
示，未來將推進逾２００個重大項目建設支持長三角一體化，總投資超２萬億元（人民幣．下同
）。今年計劃投資約３０００億元。
活動現場，浙江省發改委向參加３３家金融機構推薦了１０１個２０２０年融資需求較大的
項目。這些項目總投資５２００億元，２０２０年融資需求逾７００億元。
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