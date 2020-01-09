  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/01/2020 10:58

【駐滬專電】浙江今年計劃投資三千億人幣支持長三角一體化

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》浙江省發改委、人行杭州中心支行昨日
（８日）在杭州聯合舉辦金融機構助推長三角區域一體化項目對接活動。浙江省政府在活動上表
示，未來將推進逾２００個重大項目建設支持長三角一體化，總投資超２萬億元（人民幣．下同
）。今年計劃投資約３０００億元。
　　活動現場，浙江省發改委向參加３３家金融機構推薦了１０１個２０２０年融資需求較大的
項目。這些項目總投資５２００億元，２０２０年融資需求逾７００億元。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS09/01/2020
【FOCUS】內地CPI意外持平 惟「貴貴豬」恐仍在趕路
生財有道09/01/2020
《開市Good Morning》林家亨：吉利今日宜趁高沽售
國際動態09/01/2020
烏克蘭客機伊朗墜毁 176人罹難
中國故事08/01/2020
【京城近觀】支付寶發年度帳單 你驚呆了嗎?
FOCUS08/01/2020
【FOCUS】侵侵「立威」得個橘 中東黑天鵝隨時累連任
生財有道08/01/2020
《開市Good Morning》涂國彬：油金股短期仍有上升空間
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金