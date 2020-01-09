《午市前瞻》中東因素暫時消除，市場焦點轉至中美貿談

《經濟通通訊社９日專訊》美伊局勢緩和，港股跟隨外圍反彈，一度飆升逾３００點，惟２

８５００阻力仍然較大，半日揚近３００點。

恆指今早高開２７９點，報２８３６７，隨後在騰訊（００７００）及中資金融股帶動下旋

即衝高至２８４３９點，升幅達３５１點，之後升勢回順，中午收報２８３８５，升２９７點或

升１﹒０６％，主板成交５０４﹒７４億元。國企指數收升１﹒２０％或升１３３點，至１１２

１３。

內地股市全線造好，滬綜指曾升１％再次挑戰三千一惟不果，半日僅升０﹒４７％，至３０

８１點；深成指升１﹒０７％，報１０８２０點；兩市半日成交合共４６０６億人民幣。

重磅股方面，騰訊遭總裁劉熾平近兩年來首度減持，惟股價未受影響，今日再試３９０元高

位，半日收報３８８﹒４元，升１﹒６８％。友邦（０１２９９）抽高０﹒８９％，報８４﹒５

５元；匯控（００００５）揚０﹒７６％，報５９﹒７５元。港股成交持續暢旺，港交所（００

３８８）午收高１﹒７２％，報２７２﹒８元。中移動（００９４１）微升０﹒３９％，報６４

﹒１元。



＊多隻中資金融股獲唱好，建、工行分別漲約１％＊



中資金融股帶領大市向上，中信行（００９９８）去年多賺近８％，不良貸款率下降０﹒１

２個百分點，績後分別獲大摩、摩通維持「增持」評級，及５﹒８元目標價，半日收報４﹒５４

元，升０﹒８９％。其餘未公布業績的內銀亦普遍獲摩通升目標價，包括建行（００９３９）、

工行（０１３９８），前者升１﹒０７％，報６﹒６３元；後者揚１﹒５４％，報５﹒９３元。

中行（０３９８８）雖遭摩降評級至「增持」，惟股價隨同業升１﹒２４％，報３﹒２６元。

個別內險股亦獲野村唱好調高目標價，國壽（０２６２８）目標價獲升一成至２５﹒１４元

，半日收高２﹒３％，報２２﹒２元；新華保險（０１３３６）目標價亦獲調高約２％至４８﹒

５８元，收報３４﹒５５元，升２﹒２２％；兩者評級皆獲維持「買入」。平保（０２３１８）

目標價未獲提升，維持於１２４﹒７９元，股價僅輕微跟升０﹒７％，報９３﹒１元。



＊手機相關股再崛起，舜宇中興揚４－５％＊



手機設備股同樣有大行祝福，手機孖寶見反彈。舜宇光學（０２３８２）獲瑞信調升目標價

至１６８元，幅度達１５％，半日收高４﹒２４％，報１３７﹒８元，為升幅第二大藍籌。瑞聲

（０２０１８）亦獲瑞信微升目標價至６４元，股價升幅遜舜宇，只有２﹒５２％，報６５﹒２

元。二線手機股升勢更為凌厲，高偉電子（０１４１５）抽高６﹒５％，報２﹒１３元；信利國

際（００７３２）彈５﹒８８％，報１﹒２６元。

據報中東局勢對中興（００７６３）等幾無影響，中興在瑞信微升目標價至３１﹒３元加持

下，半日抽高５﹒１３％，報２６﹒６５元。聯想（００９９２）及京信通信（０２３４２）分

別跟升約２％，前者報５﹒３８元，後者收至２﹒２６元。



＊物管股續強雅生活再破頂，恆安抽高逾半成冠藍籌＊



雖然美伊緊張關係紓緩，但仍無阻資金持續追入物管股，普遍均承接上日強勢。碧桂園服務

（０６０９８）抽高２﹒６８％，報２６﹒８５元；雅生活服務（０３３１９）高見３１﹒１元

再度破頂，半日收報３０﹒７５元，上揚１﹒９９％。佳兆業美好（０２１６８）飆７﹒６７％

，報２１﹒７５元；中海物業（０２６６９）跟漲４﹒０７％，報５﹒１２元。

內需股普遍受捧，李寧（０２３３１）勁飆９﹒０７％，報２６﹒４５元；安踏（０２０２

０）跟漲６﹒８４％，報７６﹒５元。內地上月豬價彈近一倍，萬洲（００２８８）再走高３﹒

３５％，報８﹒６３元；恆安（０１０４４）彈５﹒７３％，報５８﹒１５元，為升幅最大恆指

成分股。



＊中石油軟１％領跌藍籌，中資航空股齊漲約３％＊



美伊似乎未有開戰跡象，油、金價隔晚均向下，相關股份跟隨。中石油（００８５７）跌１

﹒４５％，報４﹒０８元，為半日最差藍籌；中海油（００８８３）跟跌０﹒５９％，報１３﹒

５６元。中石化（００３８６）靠穩無升跌，報４﹒７４元。

靈寶黃金（０３３３０）挫８﹒３３％，報１﹒３２元；山東黃金（０１７８７）滑５﹒４

４％，報１８﹒９６元；招金（０１８１８）走低４﹒５１％，報８﹒８９元；ＳＰＤＲ金ＥＴ

Ｆ（０２８４０）軟１﹒８９％，報１１４２元。

不過，航空股則受惠油價向下，國航（００７５３）、南航（０１０５５）及東航（００６

７０）分別漲約３％，依次報７﹒７元、５﹒１５元、４﹒１５元。國泰（００２９３）跟升２

﹒０３％，報１１﹒０８元。



＊黃偉康：憧憬內地寬鬆政策，農曆新年前港股可挑戰二萬九＊



安里主席兼行攻總裁黃偉康對《經濟通通訊社》表示，美伊雙方態度顯示皆不想開火，加上

美國總統特朗普有競選連任的議程，未必在短期內大規模發動戰爭，故中東因素暫時消除。他指

出，下周市場目光將轉移至中美貿易談判，何時開始第二階段談判最為市場關注。另外，人行已

降準，市場仍憧憬內地有新的寬鬆政策出台，因此預料恆指走勢會逐步向好，農曆新年前恆指可

挑戰二萬九以上。

提到市場憧憬中央有放水政策，黃偉康表示，對內銀股亦會有一定的利好作用，銀行壞帳壓

力降低。他表示，雖然四大行累積升幅較多，但仍未創一年高位；而現時與Ａ股折讓較大的股份

，如光大銀行（０６８１８）Ｈ股較Ａ股有逾三成的折讓幅度較為吸引，建議現價可買入追落後

，目標價４﹒２８元。（ｊｔ、ｋｌ）

