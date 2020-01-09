《美元走勢－羅明立》美元部署高位做空，歐元不妨低位吸納

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒３２ １０８﹒９８ １０９﹒０７

歐元╱美元 １﹒１１１９ １﹒１１０５ １﹒１１１１

英鎊╱美元 １﹒３１２４ １﹒３０９４ １﹒３１０２

美元╱瑞郎 ０﹒９７４５ ０﹒９７２６ ０﹒９７３５

美元╱港元 ７﹒７７７９ ７﹒７７３１ ７﹒７７４６

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《美元走勢》美國去年１２月ＡＤＰ私人企業新增職位大增至２０﹒２萬份，增幅遠高於市

場預期的１６萬份，惟前月新增職位則由１２﹒４萬份下修至６﹒７萬份。美國ＡＤＰ資料有

「小非農」之稱，數據理想有助增加市場對將於周五（１０日）公布的非農職位報告的憧憬，間

接支持美元表現。美匯指數持續反彈至９７﹒３０，開始接近５０天線的９７﹒６０及上次反彈

高位９７﹒８０，估計會有較大阻力，仍然部署高位做空。

歐盟委員會主席馮德萊恩於倫敦經濟學院發表演說時表示，歐盟已準備盡最大努力與英國於

年底前達成貿易協定，但警告若英方想要全面合作，就必須作出讓步，倘若雙方分歧愈大，未來

夥伴關係將愈遙遠。此外，她又重申歐盟將有其不可動搖的紅線，如人民自由流動及公平競爭環

境等。明顯馮德萊恩是次訪英目的是向首相約翰遜闡明歐盟的談判立場。歐元初步支持位於５０

天線的１﹒０９９０及上次低位１﹒１０７０，不妨低位吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１１５０ １﹒１２７０ １﹒１０９０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒３０２０ １﹒２９００ １﹒３０８０

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

