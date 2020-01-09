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即市新聞

09/01/2020 14:48

《美元走勢－羅明立》美元部署高位做空，歐元不妨低位吸納

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒３２　　　１０８﹒９８　　　１０９﹒０７
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１１１９　　　１﹒１１０５　　　１﹒１１１１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１２４　　　１﹒３０９４　　　１﹒３１０２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７４５　　　０﹒９７２６　　　０﹒９７３５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７７７９　　　７﹒７７３１　　　７﹒７７４６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國去年１２月ＡＤＰ私人企業新增職位大增至２０﹒２萬份，增幅遠高於市
場預期的１６萬份，惟前月新增職位則由１２﹒４萬份下修至６﹒７萬份。美國ＡＤＰ資料有
「小非農」之稱，數據理想有助增加市場對將於周五（１０日）公布的非農職位報告的憧憬，間
接支持美元表現。美匯指數持續反彈至９７﹒３０，開始接近５０天線的９７﹒６０及上次反彈
高位９７﹒８０，估計會有較大阻力，仍然部署高位做空。
　　歐盟委員會主席馮德萊恩於倫敦經濟學院發表演說時表示，歐盟已準備盡最大努力與英國於
年底前達成貿易協定，但警告若英方想要全面合作，就必須作出讓步，倘若雙方分歧愈大，未來
夥伴關係將愈遙遠。此外，她又重申歐盟將有其不可動搖的紅線，如人民自由流動及公平競爭環
境等。明顯馮德萊恩是次訪英目的是向首相約翰遜闡明歐盟的談判立場。歐元初步支持位於５０
天線的１﹒０９９０及上次低位１﹒１０７０，不妨低位吸納。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１１５０　　　１﹒１２７０　　　１﹒１０９０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒３０２０　　　１﹒２９００　　　１﹒３０８０
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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