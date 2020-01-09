祈連活：英倫銀行報告指香港走資講法天真，未見資金流走

《經濟通通訊社９日專訊》有「聯匯之父」之稱的景順首席經濟師祈連活（Ｊｏｈｎ

Ｇｒｅｅｎｗｏｏｄ）在記者會上表示，英倫銀行指香港因《反修例》引發的社會運動，使本港

從去年４月起共５０億美元資金流走，他認為英倫銀行的報告屬於「天真」（Ｎａｉｖｅ），他

解釋，港元聯繫匯率的機制為全球強勁的機制之一，而且機制運行多年，亦未見金管局透過聯繫

匯率介入市場，相信本港資金未現流走情況，認為英倫銀行需要為報告作出道歉。



＊本港經濟在第二季開始進一步跌至較低水平＊



另外，本港的示威活動持續逾半年，祈連活指，除了來港旅客及酒店入住率下跌外，來港的

經濟活動亦受影響，預期示威活動持續，本港今年第一季的經濟增長會下跌，而第二至第四季的

經濟增長會再進一步下跌至較低的水平，之後會保持平穩。

經濟增長方面，他預期中國的經濟增長會由去年的６﹒１％，放緩至今年５﹒８％。他指，

受信貨緊縮影響，影響中國及印度銀行及影子銀行的體系，兩國的增長及通脹放緩或在２０２０

年延續，而中國除了受貿易戰的影響，國內因素亦令經濟活動受壓。

環球經濟方面，他表示２０２０年環球經濟將在低通脹環境下維持增長，而受惠於貨幣增長

及私人企業穩健的資產負債表，認為美國短期內不大可能出現衰退。他補充，去年美國第三季經

濟仍錄得２﹒１％的理想增長，只是中美貿易戰、英國脫歐、中東地緣政治等影響使市場過度憂

慮。（ｊｏ）

