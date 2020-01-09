【本港樓市】新地中環服務式住宅招租，首批５０伙月租２﹒２萬起

《經濟通通訊社９日專訊》新地（０００１６）推出全新住宅租賃品牌「ＴＯＷＮＰＬＡＣ

Ｅ本舍」，繼ＴＯＷＮＰＬＡＣＥ ＫＥＮＮＥＤＹ ＴＯＷＮ後，今日推出另一位於中環堅道

項目ＴＯＷＮＰＬＡＣＥ ＳＯＨＯ，提供２９３個單位由開放式至４房單位，實用面積介乎

２８６呎至１０９２呎，當中開放式及一房單位共佔約６成。項目於本季開始分期招租，首批提

供５０伙，月租由２﹒２萬元起。

新地Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｈｏｍｅｓ總經理官曉霓在記者會上預期，項目全部單位租出能

達每年１﹒５億元租金收入，預計３月份入伙，單位平均呎租為８０元。她又指，首批推出的

５０伙單位將會在農曆新年後正式推出市場，當中最小的開放式單位為２８６呎，而最大的三房

單位為６６０呎，租客可選擇租約一個月至一年。

她補充，出租單位中需自備傢俬的單位由月租２﹒２萬元起，備有傢俬的單位則由月租

２﹒５萬元起，其他單位租金價格有１０％至２０％以上差異，期望今年能推出所有單位。

她又指，上一個項目ＫＥＮＮＥＤＹ ＴＯＷＮ的出租率接近１００％，而新項目亦獲得不

少查詢，對新項目的出租率有信心。另外，面對經濟下行壓力，她認為香港對精品住宅的需求大

，相信租務市場會在農曆年過後好轉。

ＴＯＷＮＰＬＡＣＥ ＳＯＨＯ的單位中，服務式單位佔５０％，需自備傢俬的單位佔

３０％，配備傢俬的單位佔２０％。（ｊｏ）

