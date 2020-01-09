  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/01/2020 16:30

【本港樓市】新地中環服務式住宅招租，首批５０伙月租２﹒２萬起

　　《經濟通通訊社９日專訊》新地（０００１６）推出全新住宅租賃品牌「ＴＯＷＮＰＬＡＣ
Ｅ本舍」，繼ＴＯＷＮＰＬＡＣＥ　ＫＥＮＮＥＤＹ　ＴＯＷＮ後，今日推出另一位於中環堅道
項目ＴＯＷＮＰＬＡＣＥ　ＳＯＨＯ，提供２９３個單位由開放式至４房單位，實用面積介乎
２８６呎至１０９２呎，當中開放式及一房單位共佔約６成。項目於本季開始分期招租，首批提
供５０伙，月租由２﹒２萬元起。
　　新地Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ　Ｈｏｍｅｓ總經理官曉霓在記者會上預期，項目全部單位租出能
達每年１﹒５億元租金收入，預計３月份入伙，單位平均呎租為８０元。她又指，首批推出的
５０伙單位將會在農曆新年後正式推出市場，當中最小的開放式單位為２８６呎，而最大的三房
單位為６６０呎，租客可選擇租約一個月至一年。
　　她補充，出租單位中需自備傢俬的單位由月租２﹒２萬元起，備有傢俬的單位則由月租
２﹒５萬元起，其他單位租金價格有１０％至２０％以上差異，期望今年能推出所有單位。
　　她又指，上一個項目ＫＥＮＮＥＤＹ　ＴＯＷＮ的出租率接近１００％，而新項目亦獲得不
少查詢，對新項目的出租率有信心。另外，面對經濟下行壓力，她認為香港對精品住宅的需求大
，相信租務市場會在農曆年過後好轉。
　　ＴＯＷＮＰＬＡＣＥ　ＳＯＨＯ的單位中，服務式單位佔５０％，需自備傢俬的單位佔
３０％，配備傢俬的單位佔２０％。（ｊｏ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
樂天金匯09/01/2020
中東局勢持續緊張，金價會否繼續上揚？
FOCUS09/01/2020
【FOCUS】內地CPI意外持平 惟「貴貴豬」恐仍在趕路
生財有道09/01/2020
《開市Good Morning》林家亨：吉利今日宜趁高沽售
國際動態09/01/2020
烏克蘭客機伊朗墜毁 176人罹難
中國故事08/01/2020
【京城近觀】支付寶發年度帳單 你驚呆了嗎?
FOCUS08/01/2020
【FOCUS】侵侵「立威」得個橘 中東黑天鵝隨時累連任
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus】賞屯門市廣場 Hello Kitty精美木製餐具

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金