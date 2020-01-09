《再戰明天》美公布失業率，歐盟外長開緊急會討論挽救伊朗核協議

《經濟通通訊社９日專訊》歐盟外長開緊急會議，討論挽救伊朗核協議的辦法。美國公布

１２月失業率。



＊歐盟外長開緊急會議，討論挽救伊朗核協議的辦法＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明午５：３０ｐｍ，英倫銀行貨幣政策委員會（ＭＰＣ）

委員鄧雷羅就勞動力市場前景發表講話。

１０：００ｐｍ，歐盟外長召開緊急會議，討論挽救伊朗核協議的辦法。

８：００ｐｍ，法國總統馬克龍在愛麗舍宮會見歐洲理事會主席米歇爾和盧森堡總理

Ｘａｖｉｅｒ Ｂｅｔｔｅｌ。



＊美國公布１２月失業率＊



在數據方面，明早（１０日）８：３０ａｍ，澳洲公布１１月零售銷售，月率料由持平升上

０﹒４％。

１：００ｐｍ，日本公布１１月領先指標，料由９１﹒６跌至９０﹒９。

明晚９：３０ｐｍ，加拿大公布１２月失業率，料由５﹒９％降至５﹒８％；就業人口變動

料由下跌７﹒１萬升上２﹒５萬。同時，美國公布１２月失業率，料維持於３﹒５％。１２月製

造業就業人口增長由５﹒４萬下滑至５０００；非農業就業人口變動料由２６﹒６萬跌至１６萬

。１１：００ｐｍ，美國公布１１月批發庫存，月率料由０﹒１％降至持平；批發貿易月率料由

下滑０﹒７％升上０﹒２％。



＊置富產業信託開股東特別大會＊



在本港，明日，時富投資（０１０４９）和置富產業信託（００７７８）開股東特別大會。

（ｈｏ）

