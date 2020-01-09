《神州民企》舜宇去年１２月手機鏡頭出貨量按年增加近６８％

《經濟通通訊社９日專訊》舜宇光學（０２３８２）公布，去年１２月手機鏡頭出貨量為

１﹒２７億件，按年升６７﹒８％，主要因為公司手機鏡頭市場份額的上升；手機攝像模組出貨

量則按年升７９﹒２％至５９５３﹒７萬件。

月內，車載鏡頭出貨量按年上升６﹒４％至４１７﹒８萬件，惟按月大跌１９﹒５％。公司

解釋是受聖誕節假期影響。另外，由於結構光和飛行時間等３Ｄ產品出貨有所增加，帶動其他光

電產品出貨量按年上升近４倍至４２８﹒８萬件。（ｙｗ）

