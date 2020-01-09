【禁蒙面法】余若海：戴口罩人士破壞及襲擊已成香港日常發生的事

《經濟通通訊社９日專訊》高等法院開庭審理政府就引用緊急法訂立《禁止蒙面規例》違憲

的上訴案。代表政府的資深大律師余若海陳詞時指，有戴上口罩的人士破壞設施及襲擊市民和警

察，已成為香港日常發生的事。

余若海表示，香港出現「公共危險」，有部分人士戴口罩並非出於健康理由，是抵擋警方的

催淚彈或胡椒噴劑，這會削弱警方驅散行動的成效，亦會為相關人士壯膽，導致暴力程度增加。

他指，政府引用緊急法訂立《禁止蒙面規例》的做法合乎比例，能防止正猶疑的人士作出暴

力行為。（ｓｋ）（ｚｚ）

