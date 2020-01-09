《小傳日記》ＣＰＩ靚仔，內需股得勢；劉鶴赴花旗，魚缸升浪嚟？

《小傳日記》隔晚花旗國「孖屐」忽然彈起，因為中東緊張局勢開始降溫，伊朗就話自然只

係作出反擊，而唔係想惹事生非；侵侵（特朗普）就話伊朗呢次偷襲美軍基地係無人死，而且好

小事。兩位大佬都唔想開波，魚缸今日都有返小小聲氣。睇下個別板塊，手機佬連跌兩三日後立

即回氣，瑞聲（０２０１８）、舜宇（０２３８２）今日高開高收，走勢強勁！之後內地公布全

年ＣＰＩ數據靚仔，消費股落獲炒起，恆安（０１０４４）激升８巴仙，係今日最好藍戰士！下

午三時許，神州商務部就話副總理劉鶴決定預備去花旗國簽協議，魚缸再飛多轉！最終以全日最

高位收２８５６１點，升４７３點或近２巴仙，主板成交９５７﹒３８億銀跌唔夠１巴仙。國企

指數報１１２８１點，升２０１點或２巴仙。

Ａ場今日都狀態回勇，上證綜指收報３０９４點，升２７點或近１巴仙；深證指數收

１０８９８點，升１９１點點或近２巴仙。兩市合共成交７０６６﹒１９億人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）微升近１巴仙，報５９﹒８５銀；生發發

（００３８８）走勢強勁升逾２巴仙，報２７２﹒８銀；ＱＱ（００７００）漲逾２巴仙，報

３９０銀；中移動（００９４１）都踢高近２巴仙，報６４﹒８５銀；ＡＩＡ（０１２９９）升

逾２巴仙，報８５﹒６銀。



＊手機佬回勇裂口向上衝，閱文見高位新經濟架勢＊



中東嗰邊氣氛緩和，魚友緊係開心笑，而神洲商務部話副總理劉鶴預備要去花旗國簽協議，

手機佬立即再飛，瑞聲（０２０１８）同舜宇（０２３８２）齊齊彈起開，前者收漲逾４巴仙，

報６６﹒４銀；後者飛起近７巴仙，報１４１銀。其他手機佬表現都唔差，比亞迪電子（００２

８５）高收逾４巴仙，報１６﹒９６銀；丘仔（０１４７８）抽高逾６巴仙，報１３﹒５６銀；

鴻騰精密（０６０８８）升逾３巴仙，報２﹒６８銀。

手機佬走勢向好，連帶新經濟股都有唔錯表現，美圖公司（０１３５７）升近３巴仙，報１

﹒５５銀；閱文集團（００７７２）激升近８巴仙兼見１０個月高，報４０銀；同程藝龍

（００７８０）升近２巴仙，報１３﹒４銀；美團點評（０３６９０）漲近２巴仙，報１０８﹒

４銀；阿里巴巴（０９９８８）踢高逾２巴仙，報２１５﹒６銀。



＊經濟若亨昌願聞酒肉香，豬仔好活躍酒鬼乾萬酌＊



神州統計局今日公布上年１２月，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲逾４巴仙，雖然低

過孖屐預期，但都係上年１月以嚟嘅８年高位。食品煙酒類價格同比升近１３巴仙，影響ＣＰＩ

（居民消費價格指數）上漲大概３﹒８２個百分點。食品入面，豬肉價格升咗近一倍，影響ＣＰ

Ｉ上漲大概２﹒３４個百分點。刺激豬仔係咁彈，最肥美係萬洲國際（００２８８）全日ｋｅｅ

ｐ住向上，收彈逾５巴仙，報８﹒７８銀。惠生國際（０１３４０）唔執輸都彈超過３巴仙，報

０﹒１１７銀；中糧肉食（０１６１０）微跳一格報２﹒３３銀。

經濟數據大派定心，再加埋新年係酒精飲品消費旺季，酒鬼們今日都算飲得杯落，青啤

（００１６８）漲近３巴仙，報５０﹒１５銀；潤啤（００２９１）午後愈升愈勁，最高彈超過

４巴仙，收市稍為喘定漲３巴仙報４２﹒８銀；百威亞太（０１８７６）冇乜點郁過，軟一格報

２６﹒３銀。



＊美伊勢緩和缸友笑呵呵，避險勢如去油金跌幅巨＊



伊朗向駐伊拉克花旗軍基地發射導彈襲擊，花旗國總統侵侵星期三（８日）話件事無人死，

但佢又冇提到會派軍隊即刻還拖，淨係話已經做好應對一切嘅準備。呢兩個國家緊張局勢算拖慢

咗，油價即刻跌番落去，原油期貨價格周三大幅下跌逾４巴仙。花旗國原油２月期貨都跌近５巴

仙，係上年１２月中以嚟嘅最低收盤水平。油股唯有跟大隊，中石油（００８５７）盤中試過跌

２巴仙，午後跌幅收窄，收盤落１巴仙報４﹒１銀；中海油（００８８３）漲兩格報１３﹒６８

銀。中石化（００３８６）升唔夠１巴仙報４﹒７７銀。

避險情緒少咗，隔晚金價都回落超過１巴仙，金佬近乎全線趴低，靈寶黃金（０３３３０）

仆得最勁大跌８巴仙收報１﹒３２銀，中國白銀（００８１５）都唔弱，跌逾７巴仙報

０﹒８８銀；招金（０１８１８）同中國黃金（０２０９９）跣近４巴仙，分別報８﹒９７銀同

６﹒９７銀；ＳＰＤＲ金（０２８４０）同恆興（０２３０３）就齊齊跌近３巴仙，報１１３１

銀同３﹒１銀。請請！



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