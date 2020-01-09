《真知灼見－溫灼培》伊朗事件如何影響美元？

《真知灼見》伊朗第二號人物未被美國「斬首」前，筆者已傾向看淡美元今年的大方向，觀

點主要有兩個。首先是避險因素。異於２０１９年，今年中美貿易紛爭及英國「硬脫歐」等風險

已見減退，降低市場對美元的避險需求。其次是質疑歐央行還需維持現行每月購買２００億歐元

債券的政策。歐洲央行作出買債決定，當時是去年９月份，還要為英國可能「硬脫歐」作準備。

現在，如無懸念，英國本月底將能順利「脫歐」。假如未來歐央行一旦削減每月買債規模，對歐

元料可帶來重大刺激。

現在增添了伊朗事件，筆者會否改變今年對弱美元的看法？基本上不會，但事件難免會對美

元帶來較大波動性。



＊美伊雙方不願開戰＊



首先，美伊雙方基本上已在淡化「斬首」事件，明顯雙方是不願開戰。而就是開戰，美國也

不一定贏得輕鬆。對上２０年，有三事件可作為今次美伊可能爆發的戰爭作為借鏡。分別是

２００１年１０月的阿富汗戰爭，２００３年３月的伊拉克戰爭，及２０１１年３月的利比亞戰

爭。三場戰爭爆發後，美元在往後的一季「兩升一跌」，當中跌的是伊拉克戰爭。但對上三次戰

爭，美國的對手相對弱。以人口計，伊朗是一個擁八千萬人口的大國，遠多於阿富汗、伊拉克及

利比亞相加。過去伊朗亦擊落過美國無人機，顯示其軍事水平不低。而伊朗的導彈也可打到美國

本土。加上今次相信俄羅斯及中國會給予伊朗在軍備上及資金上的協助。美國打伊朗相信會是一

場硬仗。提防一旦開戰，美元或會按慣例先升。但如伊朗具備反擊能力，屆時提防美元是跌不是

升，不排除今年內美匯指數逐步向９５指數點進發。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

