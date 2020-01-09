【美伊衝突】朗普：伊朗襲擊未造成美軍傷亡，伊朗不可擁有核武

《經濟通通訊社９日專訊》美國總統特朗普周三（８日）發表全國講話表示，伊朗對駐伊拉
克美軍基地發動的襲擊中，沒有美方人員傷亡，襲擊只造成很小傷害。講話未提及美軍會即時作
出軍事反擊，但強調美軍已經做好應對一切的準備。
他又指，美國將對伊朗實施進一步制裁，將要求北約進一步介入中東問題，強調美國永遠不
允許伊朗擁有核武器。
另外，白宮稱特朗普上日曾與以色列總理內塔尼亞胡通電話。（ａｌ）
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