《保險睿見－謝佩蘭》市場首創旅遊保障，暢遊世界更安心自在

《保險睿見》農曆新年將至，很多人會趁長假期和家人或朋友出外旅遊。外遊的選擇五花八

門，喜歡悠閒觀光的，可選擇郵輪旅遊；好動的可選擇登山、滑雪或潛水。無論選擇怎樣的外遊

方式，若有一份保障周全的旅遊保險，大家便可以更安心暢遊世界，享受旅程的樂趣。

有保險公司於上個月推出單次旅遊保險，包括市場首創及市面較少見的多項保障，彌補市場

現有旅遊保險產品的不足，涵蓋更多旅遊突發事項，令你的假期更安心。該產品突破傳統保障界

限，提供「錯過離港航班」及「延伸保障至現有疾病」兩項市場首創保障：客戶若因罷工、惡劣

天氣或突發路面情況等原因，而錯過離港航班，將可獲賠償，以重新安排航班前往原定目的地；

若客戶在旅途因哮喘、糖尿病、高血壓及過敏症等現有病復發，而有關治療並不能拖延至回港後

進行，亦可獲賠償。

目前市面旅遊保障，一般不覆蓋黃色外遊警示，而且１８歲以下人士最多只可享醫療費用之

５０％保障，此外潛水或登山遠足多設有深度高度限制。為彌補市場不足，該產品除覆蓋所有外

遊警示級別，以及１８歲以下人士可享醫療費用之全數保障之外，潛水或登山遠足亦不設深度高

度限制。

考慮到主題旅遊需更專門的保障計劃，除了冬季運動、水上運動和郵輪假期這些熱門選項外

，該產品亦提供市面較少見的海外結婚及攝影保障，讓客戶按照個人需要加強核心保障，讓旅程

更安心。

購買旅遊保險後，想在出發前更改日期，或在旅程途中延長行程的情況並不罕見。為了讓客

戶能隨時隨地靈活管理行程，除了透過財務策劃顧問投保，客戶亦可透過上網或手機流動應用程

式購買該旅遊保險、更改日期、延長行程及索償。安排靈活，給予客戶高度自主，讓客戶的旅程

可更安心自在。《友邦香港及澳門企業業務、策略及財富管理總經理 謝佩蘭》

