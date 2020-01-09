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即市新聞

09/01/2020 17:12

《積金攻略－梁潘月寶》混合資產基金，攻守兼備

　　《積金攻略》踏入２０２０年，大家可能會趁機檢視強積金投資組合，務求在新一年為未來
儲下更豐厚的退休儲備。近月來，投資市場受中美貿易戰的陰霾影響，強積金成員可能會調整自
己的投資組合，調控風險。而混合資產基金，可能是大家一個理想選擇。
　　根據積金局數據顯示，在２０１９年９月，混合資產基金的資產佔比僅次於股票基金，共有
約３，２９２億元強積金投資於混合資產基金，約佔總資產３６％。而且，現時４００多個強積
金成分基金中，有四成是混合資產基金，包括「預設投資策略」（ＤＩＳ）旗下的「核心累積基
金」（ＣＡＦ）和「６５歲後基金」（Ａ６５Ｆ）。

＊風險中至高，投資全球股票債券＊

　　混合資產基金的風險屬於中至高，一般介乎債券基金與股票基金之間。混合資產基金主要投
資於全球股票及債券市場，務求分散風險。不同的混合資產基金的風險水平各異，主要視乎股票
與債券的組合比例而定。投資於股票的比例愈高，基金風險便愈高。
　　而基金的股債比例，絕對影響投資表現和基金的波動性。大家要留意，例如均衡基金的「均
衡」，並不等同股票和債券佔比各佔一半，不同基金公司的定義各有不同，部分最高股票投資比
例為８０％，部分最高則約為６０％。投資者要看清楚當中的細節，揀選適合自己的基金。

＊強積金基金平台，檢視基金詳情＊

　　如果大家想了解當中詳情，可使用積金局的強積金基金平台，檢視各混合資產基金的股債比
例、收費、風險及表現，然後作出明智決定。此外，成員選擇基金時除了留意上述事項外，還要
注意當中的風險，例如股票市場波動、利率和匯率的變動，及債券信貸評級的調整等。
　　假如您認同混合資產基金的投資理念，以達致資產長期平穩增長，卻不懂得如何作出投資決
定，可考慮選擇「預設投資策略」（ＤＩＳ），讓強積金在設有收費上限和以全球資產作分散風
險為前提下，獲得較穩定的回報，亦能夠讓投資風險隨個人年齡增長而自動調整。
　　值得一提的是，「預設投資策略」在２０１９年不但帳戶數目按年大增２５％，已佔帳戶總
數兩成。而且，根據康宏ＭＰＦＤＩＳ核心累積指數，年初至今的回報率高達１８﹒５９％，比
康宏強積金綜合指數年初至今的回報率１３﹒７４％高４﹒８５％，可見其成績亮麗。
　　大家在投資混合資產基金時，要留意個人的承受風險能力會隨著不同的人生階段而轉變，成
員打算買入的混合資產基金的股票及債券的比例，是否能配合自己的投資需要。如果當中有任何
疑難，可向理財顧問尋求專業意見。《康宏金融集團首席產品及策略總監　梁潘月寶》

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