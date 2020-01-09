劉鶴下周一率團赴美簽貿議，港股飆４７３點收報２８５６１點

《經濟通通訊社９日專訊》伊朗向駐伊美軍基地發起襲擊後，美國總統特朗普回應事件，指

出伊朗似乎正在緩和立場，其講話令市場對中東局勢憂慮降溫。隔晚美股三大指數先跌後回升，

納指再創新高。受氣氛影響，港股今早高開２７９點報２８３６７點，重上十天線（約

２８２７０）。隨後，在騰訊（００７００）、港交所（００３８８）及中資金融股帶動下，恆

指升幅不斷擴大。午後，中國商務部表示，國務院副總理劉鶴本月１３至１５日赴美簽首階段中

美經貿協議，刺激港股再升，以全日最高位收市２８５６１，升４７３點或升１﹒６８％，主板

成交９５７﹒３８億元較上日減少０﹒８％。國企指數報１１２８１，升２０１點或升

１﹒８２％。

Ａ股兩市亦高開高走。上證綜合指數報３０９４點，升２７點或升０﹒９１％。深證成分指

數報１０８９８點，升１９１點或升１﹒７９％。兩市合計成交７０６６﹒１９億元人民幣減少

９﹒３％。

重磅股普漲，騰訊旗下手遊去年營收漲近三成，全日股價漲２﹒０９％，報３９０元；港交

所旗下場外結算公司獲日本相關認可，股價揚２﹒４６％，報２７４﹒８元；美銀證券予友邦

（０１２９９）「中性」評級，股價升２﹒１５％，報８５﹒６元；建行（００９３９）漲

１﹒６８％，報６﹒６７元；中移動（００９４１）揚１﹒５７％，報６４﹒８５元；花旗指香

港銀行風險回報吸引，匯控（００００５）走高０﹒９３％，報５９﹒８５元。

另外，大摩料恆安國際（０１０４４）在低基數下，強勁復甦會延續至今年上半年，股價抽

升８％，報５９﹒４元，為全日表現最好藍籌。



＊瑞信唱好科技股，阿里巴巴再創新高＊



瑞信發表報告指，科技股繼去年跑贏大市後，２０２０年將繼續帶來正回報，其中看好阿里

巴巴（０９９８８）、美團點評（０３６９０）及騰訊，並給予「跑贏大市」評級。阿里巴巴盤

中在創上市新高，收漲２﹒２８％，報２１５﹒６元；美團點評揚１﹒８８％，報１０８﹒４元

。小米（０１８１０）獲大和上調目標價兩成，抽升３﹒７９％，報１１﹒５元；閱文

（００７７２）在調研中市佔率維持第一，急飆７﹒８２％，報４０元。

「手機設備孖寶」瑞聲（０２０１８）及舜宇（０２３８２）獲瑞信升價，今日見反彈，前

者漲４﹒４％報６６﹒４元，後者飆６﹒６６％報１４１元；丘鈦科技（０１４７８）亦飆

６﹒２７％，報１３﹒５６元。另外，二線手機設備股亦成為追捧對象，信利國際

（００７３２）漲５﹒８８％，報１﹒２６元；高偉電子（０１４１５）拉高８﹒５％，報

２﹒１７元。

野村料內地保險股迎來轉折點，並升國壽（０２６２８）、新華保險（０１３３６）目標價

，股價全線造好。國壽揚３﹒６９％報２２﹒５元，新保亦漲３﹒２５％，報３４﹒９元；中國

財險（０２３２８）升２﹒６９％，報９﹒５５元；太保（０２６０１）走高２﹒４２％，報

３１﹒７元；平保（０２３１８）跟升１﹒１４％，報９３﹒５元。



＊內地ＣＰＩ低於預期，內需股仍當炒＊



內地公布２０１９年１２月居民消費價格指數（ＣＰＩ）按年升４﹒５％低於預期，憧憬內

需市場好，食品股上揚。華潤啤酒（００２９１）漲３﹒０１％，報４２﹒８元；青島啤酒

（００１６８）亦升２﹒７７％，報５０﹒１５元；萬洲國際（００２８８）抽升５﹒１５％，

報８﹒７８元；康師傅控股（００３２２）彈起４﹒３２％，報１４﹒０２元；維他奶

（００３４５）踢高５﹒１９％，報２７﹒３５元。

體品股繼續有追捧。李寧（０２３３１）獲摩通唱好過去兩個月銷售有韌性，飆升

９﹒２８％，報２６﹒５元；安踏體育（０２０２０）急漲８﹒２４％，報７７﹒５元；３６１

度（０１３６１）升２﹒９％，報１﹒４２元；特步國際（０１３６８）踢高５﹒０７％，報

４﹒３５元；中國動向（０３８１８）揚２﹒３５％，報０﹒８７元。

中東局勢緩和，市場避險情緒減，仍不阻擋物管股繼續向上衝。保利物業（０６０４９）跳

高９﹒４３％，報５０﹒５元；奧園健康（０３６６２）飆８﹒４８％，報６﹒１４元；鑫苑服

務（０１８９５）急漲８﹒２６％，報１﹒３１元；雅生活服務（０３３１９）亦揚

４﹒３１％，報３１﹒４５元；碧桂園服務（０６０９８）則升４﹒７８％，報２７﹒４元。

（ｆｚ）

