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即市新聞

10/01/2020 12:03

《缸邊麗評－熊麗萍》中美將簽協議防趁好出貨，伺調整吸新經濟股

　　《缸邊麗評》市場一直預期中美雙方將於本月１５日（下周三）簽署「第一階段貿易協議」
，而中方昨天（９日）終於作出回應，商務部公布國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人
劉鶴，將於下周一（１３日）至周三率團訪問華盛頓，與美方簽署協議。不過，近日資金對不同
板塊的買入活動又有新變化，早前急升的５Ｇ、內房股昨天表現落後大市，反而在１２月份以來
一直調整的內地消費股（包括體育用品及飲品股）又再受追捧，反映市場資金仍活躍，優質落後
股仍有資金吸納。
　
＊關注協議內容，趁調整買貨＊
　
　　中美簽署「第一階段貿易協議」或有助減輕美國對中國科技產品發展阻力，而５Ｇ、手機股
板塊均為今年的投資熱點，投資者暫不必因為中東局勢及個別股份追落後而改變策略。但有一點
要補充，下周中美簽署協議的內容，以及雙方將如何履行協議內容，對短期大市影響不容忽視，
不排除部分投資者趁好消息出貨，恆指或再考驗２８０００點，但大市調整也是買貨機會。
　
＊阿里巴巴較值博，小米中短線買入＊
　
　　個別新經濟股亦是今年的投資選擇，阿里巴巴（０９９８８）去年１１月成功來港作第二上
市，加上內地積極推動創新及５Ｇ發展，令市場對新經濟股的投資氣氛又再熱鬧起來，除了阿里
巴巴上市集資千億元之外，目前似已感染其他在美上市的中概股來港作第二上市，市傳百度、攜
程網亦在摩拳擦掌，這將帶動今年新經濟股的表現。由於恆指服務公司已公布在首季進行諮詢，
以便參考同股不同權公司可否納入指數，諮詢結果料在５月公布，若同股不同權公司可納入指數
，相關股份將有指數基金追捧，而在諮詢結果公布前，市場料先行吸納或跟風炒作。但以中長線
而言，筆者認為阿里巴巴較值博，而小米集團（０１８１０）亦可兼受惠於
５Ｇ發展，伺股價調整可中短線買入。
　
＊平安好醫生長線買入＊
　
　　另些新經濟股則可留意已開始扭虧為盈或虧損收窄的個股，當中筆者較睇好平安好醫生
（０１８３３）。集團去年上市後股價持續下跌，近月逐步回升至招股價（５４﹒８元）以上水
平，集團建立的醫療健康生態平台，提供網上醫療、健康管理、藥物及健康產品銷售，而集團近
年累積的龐大數據是未來醫療業務發展的基礎，去年虧損已見收窄，但估計在明年或以後才可錄
得盈利，可作長線買入。　《駿達資產管理　投資策略總監　熊麗萍》

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