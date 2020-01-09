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即市新聞

09/01/2020 16:03

《股金豐采－涂國彬》避險情緒跌，金銀回吐

　　《股金豐采》２０２０年第一個周末，中東局勢突然緊張起來。美軍炸死在當地的伊朗高級
將領，在伊朗向美軍駐伊拉克基地發射導彈後，全球市場立即進入高度戒備狀態。市場憂慮引發
熱戰。資金紛紛流向避險資產，包括黃金。不過，特朗普現在表示沒有打算開戰，擔憂情緒消退

　
＊黃金留意１５００支持＊
　
　　金價在１２月末隨著美元調整，重新站上１５００美元水平。直到中東局勢影響，黃金的避
險光環才重拾，連續上漲七日，突破１６００美元。但１月８日結束連漲，短線有繼續回調的空
間，１５００美元有一定承接。後市還要密切關注中東局勢是否會有新情況。本周五（１０日）
的非農報告是焦點，畢竟還要回歸基本面。
　
＊白銀再失守１８水平＊
　
　　白銀基本跟隨黃金的走勢，但上行動能不及黃金。在地緣政治風險支持下一度逼近１９美元
，但還是沒能突破去年高位。並且很快正在１月８日從高位回落，現在已經再次跌穿１８美元支
持。
　　鉑金繼續在寬幅波動區間中，即９００至１０００美元。年初嘗試挑戰１０００美元，可惜
很快從高位回落，已經跌穿５和１０日線，目前考驗２０日線的支持，暫時反彈的趨勢還沒有被
破壞，後市料還是在當前區間上落。
　
＊鈀金不斷創歷史新高＊
　
　　鈀金懶理外界局勢，延續其強勁的升勢。雖然期間有短線調整，但幅度有限，不會破壞趨勢
。２０２０年１月愈升愈有，在回補去年１２月下旬的缺口後，更是進一步走高，不斷創出歷史
新高，１月９日早段更是突破２１００美元。目前上行動能有望延續，後市比較樂觀。　
《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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