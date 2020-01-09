《鍾之日記》劉鶴赴美魚缸反彈，通脤達標Ａ場慶功

《鍾之日記》１月９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



伊朗向駐伊拉克美軍基地發射導彈襲擊後，美伊兩國均表態緩和緊張局勢，伊朗外長在推特

上表示無意發起戰爭，美國總統特朗普亦發表全國講話，一改連日強硬態度，稱美國擁有強大的

軍事和裝備，但這並不意味必須使用。

中東局勢稍降溫，隔晚美股三大指數先跌後回升，納指再創新高。港股今早高開２７９點報

２８３６７點，重上十天線（約２８２７０）。內地公布上月ＣＰＩ同比上漲４﹒５％，低於市

場預期的４﹒７％，全年ＣＰＩ漲２﹒９％，在政府預定的３％通脹目標內；午後，中國商務部

在例會上確認國務院副總理劉鶴下周一至三（１３至１５日）赴美簽首階段中美經貿協議，刺激

港股再升，以全日最高位收市２８５６１，升４７３點或升１﹒６８％，主板成交９５７﹒３８

億元較上日減少０﹒８％。



＊Ａ股上攻三千一＊



緊張氣氛稍緩，加上全年通脹數據達標，滬綜指高開後，升幅一度擴至０﹒９９％，高見

３０９７﹒３３點，但到三千一關阻力現，滬指逐漸回落，午後升幅再擴，全日升０﹒９１％，

報３０９４﹒８８點。深市午後狂飆，深成指全日漲１﹒７９％，創業板指更抽高２﹒７１％。

人行連續第１２日暫停逆回購，今日零投放零回籠。兩市全日成交７０６６億元人民幣，盡

管按日減少９﹒３％，但仍保住７千億成交關口。



＊ＱＱ重上３９０元，阿里再破頂＊



據聯交所資料顯示，騰訊（００７００）總裁劉熾平上周五（３日）減持公司５０萬股，每

股平均價３８４﹒１７８９元，套現１﹒９２億元，為近兩年來首次減持，惟消息未有影響騰訊

今日走勢，收市成功站上３９０元，漲２﹒１％。

微信為騰訊最重要的產品，公司今日在廣州舉行２０２０微信ＰＲＯ公開課，同時發布微信

數據報告顯示，截至去年９月，微信月活躍帳戶數１１﹒５１億，同比增長６％。

據介紹，目前企業微信已服務超過２５０萬家真實企業，活躍用戶突破６０００萬，並滲透

了超過５０個行業。與此同時，已有２﹒１萬個第三方合作夥伴加入企業微信生態，超過４７０

萬個系統被接入企業微信。

在公開課上，微信小遊戲首次披露商業價值和成長空間。２０１９年小遊戲平台的商業規模

較２０１８年增長超３５％，隨著數據通訊速度的提升，預計未來兩年還將飛躍發展。騰訊預料

，未來兩年微信小遊戲商業規模能以３８％－４０％的速度高速增長，對於開發者來說，

２０２０年小遊戲仍值得入場。

另一隻新經濟巨頭－－阿里巴巴（０９９８８）則繼續獲大行唱好。大和發表研究報告表示

，阿里巴巴未來數年將處於有利位置受益於發展中地區的用戶消費升級，預期集團可維持其領導

地位，並能保持收入高於同業的能見度及具韌性的盈利增長，該行首次覆蓋阿里巴巴予「買入」

評級，目標價２５０元。

阿里巴巴今日再度破頂，高見２１５﹒８元，收市漲２﹒３％。



＊豬價全年漲近倍，萬洲料過肥年升半成＊



內地上月ＣＰＩ同比上漲４﹒５％，低於市場預期的４﹒７％，與１１月數據持平，其中，

豬肉價格上漲９７％，影響ＣＰＩ上漲約２﹒３４個百分點。全年ＣＰＩ上漲２﹒９％，在政府

預定３％目標範圍內。國家統計局城市司高級統計師沈贇解讀稱，１２月ＣＰＩ環比由漲轉平，

同比漲幅與上月相同，從同比看，ＣＰＩ上漲４﹒５％，漲幅與上月相同。

數據中作為焦點的豬肉價格同比上漲９７％，影響ＣＰＩ上漲約２﹒３４個百分點，但從環

比來看，隨著生豬生產出現積極變化，以及中央和地方儲備豬肉陸續投放，令豬肉供給緊張狀況

進一步緩解，豬肉價格由上月上漲３﹒８％轉為下降５﹒６％，影響ＣＰＩ環比下降約０﹒２７

個百分點。

過去兩年豬肉供應呈現一副一籌莫展的狀態，除了非洲豬瘟病毒肆虐全國外，環保風暴逼北

方多省關停豬場也是箇中原因。在市民捱了多個月的貴豬後，國家大力鼓勵資本興建養豬場，多

家上市公司都看準機會擴大產能。展望２０２０年，隨著多個新豬場落地，相信生豬產量及出欄

量將大幅提升，豬肉價格將進一步回落，不過仍須留意非洲豬瘟目前還沒有治理方案，也沒有疫

苗可打，防疫工作仍任重道遠。

豬肉股表現方面，憧憬公司業績受惠豬價上升，萬洲（００２８８）升５﹒２％，中糧肉食

（０１６１０）升０﹒４％。

另外，摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊預測，若地緣政治風險導致今年出現「豬」、

「油」共振，ＣＰＩ中樞上移的幅度和速度均將增加，因此認為今年中國政府的通脹目標會上調

至３﹒５％，以提升貨幣政策的操作空間，所以預計年內人行進行２至３次降準及多次下調人貸

款市場報價利率（ＬＰＲ），來解決實體經濟融資難融資貴的問題。





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