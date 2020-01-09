《投資心得－潘鐵珊》小米互聯網業務持續多元化，中長線看好

《投資心得》小米集團（０１８１０）於國內生產及銷售智能手機及智能家電等，集團發布

截至２０１９年９月３０日止的第三季業績，錄得收入１４９３﹒７億元人民幣，比上年同期上

升１４﹒５％；期間利潤約７６﹒７億人幣同比下降１０﹒７％。以整體來說，受惠ＩｏＴ及生

活消費產品分部迅速增長，集團的整體增長有望持續。



＊ＡＩｏＴ策略強調設計與智能體驗＊



集團在手機分部的一系列戰略調整漸見成效，持續強化了在中國大陸中高端手機市場的地位

。除了智能手機分部外，互聯網業務亦持續多元化，值得留意。２０１９年第三季度，有品電商

平台、金融科技業務、電視互聯網服務及海外互聯網服務等所產生的收入，對互聯網服務總收入

的貢獻佔比達到３７﹒２％，同比大增８７﹒８％。收入漸趨多元化亦是集團增長的良好信號。

而受矚目的ＩｏＴ及生活消費產品分部方面，期內收入錄得１５６億元人民幣，同比增長

４４﹒４％。集團持續將大家電作為ＡＩｏＴ策略的重要元素，強調設計與智能體驗。此外，集

團將繼續開拓全球市場，把在印度市場的成功複製到印尼及西歐等其他國家。隨着來年集團進軍

更多新的國際市場，看好其能透過進一步深入智能家電市場，為進一步提高銷量打下基礎。



＊由硬件生產商轉型至家居方案解決＊



隨着集團從純硬件生產轉型至家居方案解決，可見在未來小米會進一步豐富國內的互聯網服

務，並繼續擴展客戶群體。同時，集團會續取積極擴展快速發展的ＩｏＴ互聯網服務的方針，如

電視互聯網服務及海外互聯網服務等，並繼續發展互聯網金融及有品電商平台，以求將服務覆蓋

擴展至非小米智能手機用戶。由此可見，集團在國內以至海外均有偌大的增長空間，故可中長線

看好。《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）

（本欄逢周四刊出）

