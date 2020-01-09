【國務會議】政府國企拖欠民企近九千億，李克強要求做好清理工作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國務院總理李克強８日主持召開國務院常務

會議，部署進一步做好清理政府部門和國有企業拖欠民營企業中小企業帳款工作，要求堅決有力

一抓到底；同時部署春節期間，加強統籌協調，全力做好市場保供穩價工作，讓人民群眾過一個

歡樂、祥和、安寧的春節。



＊去年已清償欠款７５％，今年決不允許增加新拖欠＊



會議指出，清理拖欠民營企業、中小企業帳款，關係市場經濟秩序、營商環境優化和市場預

期，事關政府公信力。同時，拖欠帳款在相當程度上也影響工資，特別是農民工工資發放，既要

加大春節前的集中清欠力度，也要建立防止拖欠的長效機制。一年來，全國共梳理出政府部門和

大型國有企業拖欠民營企業、中小企業逾期欠款８９００多億元（人民幣．下同），至２０１９

年底約７５％已得到清償，超過原定當年清償一半以上的目標。必須進一步壓實責任，一抓到底

，確保２０２０年底前無分歧欠款應清盡清，存在分歧的也要通過調解、協商、司法等途徑加快

解決，決不允許增加新的拖欠。



＊不得以商業匯票等非貨幣資金形式支付拖欠帳款＊



會議確定，一是各地各有關部門要對剩餘的無分歧欠款分類、逐項制定清償計劃，新發現的

瞞報、漏報等欠款納入台帳一並辦理，對欠款額度較大的拖欠主體要掛牌督辦。省級政府對本地

區清欠工作負總責，對無法完成清欠任務的市縣要統籌制定解決方案。大型國有企業要對下轄企

業統籌採取措施，確保完成清欠任務。

二是落實《保障農民工工資支付條例》，建立清欠與根治拖欠農民工工資的協調聯動機制。

以政府投資項目拖欠農民工工資為重點，清欠資金優先清償拖欠的農民工工資。今後各類項目建

設都要留足用於支付農民工工資的資金並按合同及時發放，尤其是各級政府和國有企事業單位不

得以任何理由拖欠農民工工資。

三是強化約束懲戒。對零清償、進度慢的要通報和處罰。對瞞報漏報、惡意拖欠等要加大查

處問責力度，情節惡劣的要公開曝光。對未完成清欠的地方，要對省級政府相關部門、市縣政府

及其相關部門，在壓減一般性支出和「三公」經費、降低公務出行標準、嚴控津補貼等方面採取

限制措施。

四是督促國企強化及時還款約束，防止霸王條款、打白條等行為，將應付帳款控制和清欠納

入內部考核。未經被拖欠單位同意，不得以商業匯票等非貨幣資金形式支付拖欠帳款，變相延長

拖欠時間。

五是出台實施及時支付中小企業款項相關法規。在工程建設領域全面推行過程結算，加大保

函替代施工單位保證金推廣力度。各級政府要真正過緊日子，勤儉節約，量入為出。對政府投資

項目，沒有明確資金來源的一律不得審批，查處無預算上項目、未批先建、由施工單位墊資建設

等違規行為。

