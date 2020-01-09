《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》「不忘初心、牢記使命」主題教育總結大會
８日在北京召開。國家主席習近平出席會議並發表講話稱，我們黨要始終得到人民擁護和支持，
必須始終牢記初心和使命，堅決清除一切弱化黨的先進性、損害黨的純潔性的因素，堅決割除一
切滋生在黨的肌體上的毒瘤，堅決防範一切違背初心和使命、動搖黨的根基的危險。全黨要以這
次主題教育為新的起點，不斷深化黨的自我革命，持續推動全黨不忘初心、牢記使命。
09/01/2020 08:42
【駐京專電】習近平：堅決防範違背初心和使命、動搖黨根基的危險
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》「不忘初心、牢記使命」主題教育總結大會
８日在北京召開。國家主席習近平出席會議並發表講話稱，我們黨要始終得到人民擁護和支持，
必須始終牢記初心和使命，堅決清除一切弱化黨的先進性、損害黨的純潔性的因素，堅決割除一
切滋生在黨的肌體上的毒瘤，堅決防範一切違背初心和使命、動搖黨的根基的危險。全黨要以這
次主題教育為新的起點，不斷深化黨的自我革命，持續推動全黨不忘初心、牢記使命。
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