【駐京專電】習近平：堅決防範違背初心和使命、動搖黨根基的危險

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》「不忘初心、牢記使命」主題教育總結大會

８日在北京召開。國家主席習近平出席會議並發表講話稱，我們黨要始終得到人民擁護和支持，

必須始終牢記初心和使命，堅決清除一切弱化黨的先進性、損害黨的純潔性的因素，堅決割除一

切滋生在黨的肌體上的毒瘤，堅決防範一切違背初心和使命、動搖黨的根基的危險。全黨要以這

次主題教育為新的起點，不斷深化黨的自我革命，持續推動全黨不忘初心、牢記使命。

