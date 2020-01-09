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09/01/2020 08:42

【駐京專電】商務部：進一步縮減外商投資負面清單

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》商務部副部長王受文表示，商務部將繼續推
動高水平對外開放，進一步縮減外商投資負面清單，賦予自貿試驗區更大改革自主權，探索跨境
服務貿易負面清單管理制度，加快推進海南自貿港建設。他稱，綜合評價，中國仍然具有吸引外
資的綜合優勢。
　　他指出，中國國內市場未來將成為全球最大國內市場，中國有非常強的產業配套能力，為外
商投資提供紮實的合作基礎；中國市場的創新能力也在不斷提升，特別是在互聯網、信息技術、
人工智能等領域的潛力將持續穩定釋放。

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