《思前想後－郭思治》港股失十天線向淡，由高台整固轉為正常調整

《思前想後》自踏進２０２０年，大市初段先承接２０１９年１２月之升勢，恆指先由２日

之低位２８２４５點急升至３日之高位２８８８３點，惟由於美國突然向伊朗展開軍事行動，市

場擔心中東局勢會漸趨緊張，故一股避險情緒漸見升溫，股市無奈明顯受壓，在沽壓主導下，恆

指於８日一度低見２７８５７點，且此刻恆指亦初步跌穿１０天線，單從技術上看，其時大市已

亮起中期反彈後之正常回吐警號，整個不斷往上尋中期反彈高位之趨勢已稍受規限，而資金之入

市態度亦因而漸呈保守。



＊恆指本月波幅暫１０２６點未足所需＊



從技術上看，本月大市目前之形態現已扭轉為先高而後低，恆指暫是由３日之高位

２８８８３點跌至８日之低位２７８５７點，即月內之波幅已稍擴闊至１０２６點，首先，一個

月之高低位是不該同時出現於４個交易日之內，加上１０２６點之波幅亦該不能滿足月內所需，

故在本月餘下之交易日，恆指如不能上破２８８８３點的話，剩下之可能性該會跌穿

２７８５７點，一是拉闊高低位出現之時間，二是擴大波幅以滿足月內之所需，如大市是穿頭，

目標該直指去年７月４日之高位２９００７點，惟如屬破腳，則大市該會伺機回補去年１２月２

７日所遺留下之上升裂口，介乎２７８６４點至２８０００點（闊１３６點），至於１２月１３

日所遺留下之上升裂口，介乎２７０４８點至２７４０５點（闊３５７點），及１２月１２日所

遺留下之上升裂口，介乎２６６５９點至２６８３７點（闊１７８點），則往後才作分析。



＊港股進入正常調整，技術上跌幅明顯＊



大市自去年８月１５日低位２４８９９點開始之中期反彈，至今年１月３日高位２８８８３

點止計，經過達１９周之反覆上升後，恆指累積之升幅已達３９８４點，即不論運行周期或累積

升幅，技術上已可滿足一中期反彈之所需，故大市出現高台消化及整固乃正常現象，問題是在避

險情緒升溫下，大市會否漸發展成中期反彈後之正常調整而已，因大市一旦進入正常調整，技術

上之跌幅會較明顯，談到此點，當需先看１０天線（約２８２１１點）之支持如何，此防線一旦

有失，該表示大市已由高台整固漸發展成正常調整矣，至執筆一刻止計，１０天線已再度失守，

即在月初至今已兩度於日中失守，形態上已漸偏淡。



＊首長國際獲京東入股，候低中線部署＊



首長國際（００６９７）獲京東集團入股，集團向京東配售股份融資４﹒５億元，同時亦向

日本歐力士集團和經緯創投合計發行可轉換債券１２﹒３億元，並擬向關聯方配售０﹒２８億元

，融資超過１７億元。首長國際２０１８年全年淨利潤３﹒５３億元，同比增長

５１６﹒４％，集團計劃於未來兩年會增加派息。股價方面，首長國際月內持續反覆於

０﹒３４５元至０﹒３９元之間，不妨候低作中線部署，一旦升越０﹒３９元，該可伺機上試

０﹒４１５元，目標上望０﹒４５元，技術止蝕可設於０﹒３４５元。

《帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治》（本欄逢周四刊出）

